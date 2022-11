Osmani reagon pas marrëveshjes për targat

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, ka falënderuar ambasadorin amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier dhe Qeverinë e ShBA-së, pas arritjes së marrëveshjes për targat.

Osmani tha se Hovenier e Qeveria e ShBA-së patën angazhim aktiv në arritjen e marrëveshjes së sotme në Bruksel.

“Mbështetja e tyre për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është e domosdoshme. Kosova është mirënjohës”, shkroi Osmani.

Pak minuta më parë, ishte shefi i diplomacisë evropiane, Josep Borrell, njoftoi se Serbia nuk do të lëshojë më targa KM e PR dhe Kosova nuk do të vazhdoj tutje me masat e tjera në lidhje me këtë çështje.