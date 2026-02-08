Osmani reagon pas deklaratës së Mickoski: Ministri i drejtësisë të japë menjëherë dorëheqje, ata të VLEN-it për një kohë të mos shihen askund

Osmani reagon pas deklaratës së Mickoski: Ministri i drejtësisë të japë menjëherë dorëheqje, ata të VLEN-it për një kohë të mos shihen askund

Nënkryetari i BDI-së, ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Hristijan Mickoski se provimi i jurisprudencës mund të jepet edhe në gjuhën shqipe. Osmani thotë se tani nevojitet dorëheqja e ministrit të drejtësisë, ndërsa porosit përfaqësuesit e VLEN-it të mos shihen askund për një kohë.
“Pasi Kryeministri konfirmoi sot se me ligj provimi i jurisprudencës mund të jepet në gjuhën shqipe, një gjë është e qartë:
Ministri i Drejtësisë duhet të japë menjëherë dorëheqje.
Ndërsa për përfaqësuesit e VLEN-it:
më mirë të mos shihen askund për një kohë”, ka shkruar Bujar Osmani, raporton SHENJA.

