Osmani: Pse ligji i ri për “përfaqësim adekuat dhe të drejtë” është i dobët dhe nuk mund të jetë zëvendësim për balansuesin
Nënkryetari i BDI-së, Bujar Osmani sot ka komentuar Ligjin për “përfaqësim adekuat dhe të drejtë” për të cilën dha mendim pozitiv edhe Komisioni i Venecia. Osmani thotë se ky ligj nuk mund të zëvendësoj Balancuesin për shkak se nuk vepron automatikisht, por varet nga vullneti i administratës.
“Pse ligji i ri për “përfaqësim adekuat dhe të drejtë” është i dobët dhe nuk mund të jetë zëvendësim për balansuesin: Sepse nuk është më i detyrueshëm, por orientues.
Sepse nuk vepron automatikisht, por varet nga vullneti i administratës.
Sepse nuk bllokon vendimmarrjen kur shkelet përfaqësimi, por vetëm e regjistron atë.
Sepse nuk vepron ex ante po ex post.
Sepse nuk krijon pasoja juridike të drejtpërdrejta për mosrespektim.
Sepse e zhvendos barazinë nga e drejtë në politikë publike.
Sepse lejon interpretim, shtyrje dhe relativizim.
Sepse nuk garanton përfaqësim real, por menaxhim të përfaqësimit.
Balansuesi funksiononte sepse nuk linte hapësirë për improvizim”, shkruan Osmani.