Osmani: Përcaktimi ynë është i pakthyeshëm, Jo Rusisë, Jo Kinës

Kandidati i BDI-së për president, Bujar Osmani sonte në konventën e partisë për prezantimin e tij se përcaktimi i Maqedonisë së Veriut është i pakthyeshëm, duke theksuar se për ne dielli lind në Perëndim.

“Për ne dielli lind në Perëndim. SHBA, BE, NATO, këto fjalë duhet t’i përsërisim më shpesh, me që vëllezër dhe motra dikush te ne po harron kush janë miqtë e kush janë armiqtë tanë, dhe ne jemi këtu për të ia kujtuar me vepra gjithsecilit, se përcaktimi ynë është i pakthyeshëm, SHBA, BE NATO. jo Rusisë, jo Kinës, jo Bjellorusisë”, deklaroi Osmani. /SHENJA/

MARKETING