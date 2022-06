Osmani për dokumentin e publikuar nga Milloshoski: E bën për të tërhequr njerëz në protesta!

Draft-dokumentin e publikuar nga deputeti i VRMO-DPMNE-së Antonio Milloshovski, që sipas tij lidhet me propozimin francez, ministri i Jashtëm Bujar Osmani thotë se këtë opozita po e bënë për të tërhequr njerëz për protestën që e kanë paralajmëruar. Duke e ditur se si është atmosferë në Republikën e Bullgarisë, Osmani thotë se nuk do donte të jepte asnjë koment për ato propozime sepse është me rëndësi të dëgjohen qëndrimet e të gjitha vendve antare dhe pastaj të japin qëndrimet e tyre.

“Mendoj që opozita po mundohet të krijoj atmosferë para protestës së tyre që të tërheqin më shumë njerëz. Mendoj se deri tani qëndrimet e tyre nuk janë treguar kredibile. Ajo që mund ta them unë është se ka filluar proces i konsultimit mes vendeve anëtare para se të arrihet qëndrim nga të gjitha vendet antare sa i përket procesit të mëtejmë, që pastaj të arrij tek ne që ne ti analizojmë ato propozime dhe ti japim vërejtjet tona, nëse ka vërejtje”, ka deklaruar Bujar Osmani, përcjell SHENJA.