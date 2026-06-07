Osmani pas rezultateve preliminare: Ky është veç hapi i parë i ringritjes së LDK-së

Osmani pas rezultateve preliminare: Ky është veç hapi i parë i ringritjes së LDK-së

Kandidatja për presidente nga radhët e LDK-së, Vjosa Osmani, ka folur pas rezultateve preliminare të zgjedhjeve parlamentare, ku kjo parti ka marrë 17,69 për qind, njofton Klankosova.tv.

“Dua edhe njëherë t’i falënderoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për përkrahjen që na kanë dhënë në këto zgjedhje, të cilat, përkundër kohës tepër të shkurtër që kishim në dispozicion për fushatë dhe për të prezantuar vizionin tonë, e rritën LDK-në apo votën elektorale për rreth 34 për qind, apo tani jemi në 20 mandate, e që është rritja më e madhe që ka pasur cilido subjekt politik që ka garuar në këto zgjedhje”, tha Osmani në konferencë për media, njofton Klankosova.tv.

“Natyrisht që ky është veç hapi i parë drejt ringritjes, por kjo rritje na jep shpresë se jemi në rrugë të drejtë dhe, edhe me shumë më shumë punë në terren, afër qytetarëve tanë, besoj që LDK-ja do të vazhdojë të ringritet edhe më tej”.

MARKETING

Të ngjajshme

Kurti: Fitorja sot, konfirmim që dekada është e qeverisjes së VV-së

Kurti: Fitorja sot, konfirmim që dekada është e qeverisjes së VV-së

Konjufca në tubimin e VV-së: Urime Qeveria Kurti 4

Konjufca në tubimin e VV-së: Urime Qeveria Kurti 4

Numërohen mbi 99% të votave, ky është rezultati sipas KQZ-së

Numërohen mbi 99% të votave, ky është rezultati sipas KQZ-së

Kasami pas zgjedhjeve: Urime Albin Kurtit për fitoren e thellë

Kasami pas zgjedhjeve: Urime Albin Kurtit për fitoren e thellë

Mexhiti uron Kurtin për fitoren: Kosova sot votoj për vazhdimësi dhe besim në rrugën e nisur

Mexhiti uron Kurtin për fitoren: Kosova sot votoj për vazhdimësi dhe besim në rrugën e nisur

“I lëshuat raketat, kaq mjafton”/ Trump thirrje Iranit: Ejani në tryezën e bisedimeve!

“I lëshuat raketat, kaq mjafton”/ Trump thirrje Iranit: Ejani në tryezën e bisedimeve!