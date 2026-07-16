Osmani: Opozita shqiptare ndaloi miratimin e një ligji antishqiptar
Nënkryetari i BDI-së, Bujar Osmani, ka reaguar pas shtyrjes së Ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në Kuvend, duke përgëzuar deputetët e partive shqiptare në opozitë për qëndrimin e tyre.
“Një gjë është e qartë: kush e ka Badenterin, e ka legjitimitetin.
I përgëzoj deputetët e partive politike shqiptare në opozitë:
Që dëshmuan se kush e ka legjitimitetin.
Që po e pengojnë miratimin e një prej ligjeve më antishqiptare që ka propozuar ndonjë Qeveri në 25 vitet e fundit, të ashtuquajturit Ligj për përfaqësim të drejtë”, ka shkruar Osmani.