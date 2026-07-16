Osmani: Opozita shqiptare ndaloi miratimin e një ligji antishqiptar

Osmani: Opozita shqiptare ndaloi miratimin e një ligji antishqiptar

Nënkryetari i BDI-së, Bujar Osmani, ka reaguar pas shtyrjes së Ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në Kuvend, duke përgëzuar deputetët e partive shqiptare në opozitë për qëndrimin e tyre.

“Një gjë është e qartë: kush e ka Badenterin, e ka legjitimitetin.

I përgëzoj deputetët e partive politike shqiptare në opozitë:

Që dëshmuan se kush e ka legjitimitetin.
Që po e pengojnë miratimin e një prej ligjeve më antishqiptare që ka propozuar ndonjë Qeveri në 25 vitet e fundit, të ashtuquajturit Ligj për përfaqësim të drejtë”, ka shkruar Osmani.

MARKETING

Të ngjajshme

Kuvajti thotë se zbuloi 32 dronë të lëshuar nga Irani të enjten

Kuvajti thotë se zbuloi 32 dronë të lëshuar nga Irani të enjten

Kremlini: Rusia mirënjohëse ndaj Turqisë për gatishmërinë për të lehtësuar një zgjidhje në Ukrainë

Kremlini: Rusia mirënjohëse ndaj Turqisë për gatishmërinë për të lehtësuar një zgjidhje në Ukrainë

Ilir Hasani: Opozita shqiptare bllokoi seancën, Ligji për Përfaqësim të Drejtë nuk kalon në këtë formë

Ilir Hasani: Opozita shqiptare bllokoi seancën, Ligji për Përfaqësim të Drejtë nuk kalon në këtë formë

Rama reagon pas deklaratave të ministres serbe: Kush kërkon të bëhemi histerik sa herë një çyryk në Beograd flet përçart

Rama reagon pas deklaratave të ministres serbe: Kush kërkon të bëhemi histerik sa herë një çyryk në Beograd flet përçart

Deklarata e ministres serbe, reagon eurodeputeti çek. Kërkon përjashtimin e Serbisë nga negociatat me BE-në

Deklarata e ministres serbe, reagon eurodeputeti çek. Kërkon përjashtimin e Serbisë nga negociatat me BE-në

I dehur dhe me thikë, tentoi të grabisë kazinon

I dehur dhe me thikë, tentoi të grabisë kazinon