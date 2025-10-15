Osmani: Ne kur shkonim me Visar Ganiun në fushatë qytetarët na kërkonin që mos të kthehet qeverisja 12 vjeçare e Mexhitit

Osmani: Ne kur shkonim me Visar Ganiun në fushatë qytetarët na kërkonin që mos të kthehet qeverisja 12 vjeçare e Mexhitit

Kandidati i AKI-së për komunën e Çairit, Bujar Osmani, në emisionin “Debat në Shenja” ka deklaruar se ata në vitin 2017 e kanë bërë ndryshimin në Çair për shkak se, siç tha, kanë marrë porosi prej qytetarëve.
“Në vitin 2016 ju e dini si ishte rezultati në Çair, doli partia e tretë. Ajo ishte kryesisht pakënaqësi për qeverisjen në komunë e Çairit, LSDM doli para ne dhe një parti e sapoformuar aso kohe. Ne e morëm mesazhin dhe prandaj e ndërruam kandidatin në vitin 2017. Kur shkonim me kandidatin e ri, për të cilin unë besoj sa është ndryshimi, është i ri, pa bagazh politik dhe e prezantonim te njerëzit, ata na thonin mos premtoni asgjë, vetëm premtoni se nuk do të kthehet qeverisja 12 vjeçare e Mexhitit”, tha Osmani.
Ai shtoi se për fat të keq u vazhdua e njëjta politik nga të njëjtit njerëz dhe për këtë shkak, tha ai ka ndodhur edhe shkëputja mes tyre.
Osmani tha se gjatë kësaj periudhe ka patur detyrat e tij konkrete.
“Kam patur detyrë ta bëj vendin anëtarë në NATO, të fillojmë bisedimet me BE-në, të zyrtarizoj gjuhën shqipe, të bëj projekte aty në Qeveri ku kam koordinuar procese dhe unë kam qenë në Bruksel në Uashingotn për t’i bërë detyra. Tash unë kam hyrë, për Çairi me gjithë qenien time, dhe kam thëne tani Cairi është Brukseli im i ri Uashingtoni i im i ri”, deklaroi Osmani.

MARKETING

Të ngjajshme

Ahmeti: Kush mund ta bëjë më mirë Çairin evropian, nëse jo Bujar Osmani?

Ahmeti: Kush mund ta bëjë më mirë Çairin evropian, nëse jo Bujar Osmani?

Mickoski pas takimit me Von der Leyen: Qëllimi ynë strategjik mbetet anëtarësimi i plotë në BE

Mickoski pas takimit me Von der Leyen: Qëllimi ynë strategjik mbetet anëtarësimi i plotë në BE

Trump: Izraeli mund të rifillojë operacionet në Gaza nëse Hamasi nuk arrin të zbatojë kushtet e armëpushimit

Trump: Izraeli mund të rifillojë operacionet në Gaza nëse Hamasi nuk arrin të zbatojë kushtet e armëpushimit

Osmani: Dilni dhe votoni, sepse 19 tetori është datë e rëndësishme që përcakton kahjen e rrugetim të vendit

Osmani: Dilni dhe votoni, sepse 19 tetori është datë e rëndësishme që përcakton kahjen e rrugetim të vendit

Osmani: Kjo qeveri bie më 19 tetor, do ta rrëzojmë qeverinë më anti-evropiane e anti-shqiptare që ka ekzistuar ndonjëherë

Osmani: Kjo qeveri bie më 19 tetor, do ta rrëzojmë qeverinë më anti-evropiane e anti-shqiptare që ka ekzistuar ndonjëherë

Osmani: Prioritet tona janë të ndara në dy trajaktore emergjente dhe vizion më afatgjatë, për 100 ditë do ta pastrojë Çairin

Osmani: Prioritet tona janë të ndara në dy trajaktore emergjente dhe vizion më afatgjatë, për 100 ditë do ta pastrojë Çairin