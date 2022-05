Osmani: Mbështesim anëtarësimin e Suedisë dhe të Finlandës në NATO

Shefi i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, përpara takimit joformal të ministrave të vendeve anëtare i cili mbahet në Berlin.

“Kemi tema me rëndësi thelbësore dhe jam i sigurt se të gjithë aleatët do të tregojnë unitet për të gjtiha, pasi që është me rënëdi thelbësore duke pasur parasysh gjendjen e ndryhsueshme të sigurisë. Maqedonia e Veriut, si anëtare më e re e NATO-s, fuqishëm e vazhdon politikën e dyerve të hapura, dhe me atë edhe aspiratën e anëtarësimit të Suedisë dhe Finlandës në Aleancë, që paraqet hap të rëndësishëm për sigurinë e përgjithshme euroatlantike”, tha Osmani. /SHENJA/