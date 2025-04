Osmani: Maqedonia është futur në të njëjtën kategori me Serbinë dhe Kinën, me tarifë 33%-37% nga Trump

Ish ministri i Punëve të Jashtme, njëherë edhe nënkryetar i BDI-së, Bujar Osmani ka reaguar pas tarifave të presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i cili njoftoi të mërkurën se SHBA-ja do të vendosë një tarifë bazë prej 10 për qind për importet nga të gjitha vendet e botës, përfshirë nga Maqedonia dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Trump njoftoi gjithashtu për tarifa më të larta për dhjetëra vende që kanë suficit tregtar me Shtetet e Bashkuara, e për këtë, Osmani thotë se vendi ynë është futur në kategori me Serbinë dhe Kinën.

“Rendi i ri tregtar: Administrata e Donald Trump sapo shpalli tarifat e reja doganore për importet në SHBA – dhe këtu zbulohet qartë pozicioni i vërtetë i Maqedonisë së Veriut në ekonominë botërore. Shqipëria dhe Kosova do të përballen me vetëm 10% tarifë Kroacia (dhe e gjithë BE-ja) me 20%, Maqedonia, Serbia, Kina me tarifa drastike 33%-37%. Çfarë do të thotë kjo? Maqedonia është futur në të njëjtën kategori me Serbinë dhe Kinën – vende që tradicionalisht përballen me barriera të larta tregtare.”, ka shkruar Osmani.

