Osmani mandaton Konjufcën për formimin e Qeverisë së re

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i ka dhënë mandatin për formimin e Qeverisë së re kandidatit të propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje, Glauk Konjufca.

“Kushtetuta nuk thotë mund te emëroj, por thotë emëron Kandidatin tjetër në rast se dështon i pari. Gjuha e përdorur në Kushtetutë është obligative, pra e detyron presidenten e vendit ta emëroj mandatarin e dytë”, tha Osmani.

Ajo shtoi se vendimi i saj është në përputhje me tri aktgjykime të Gjykatës Kushtetuese dhe neni 95.4 të Kushtetutës:

“Sot, në përputhje me Kushtetutën, kam mandatuar zotin Glauk Konjufca për kryeministër, ashtu siç qartë e përcakton Kushtetuta dhe praktika e Gjykatës Kushtetuese,” tha Osmani.

 

