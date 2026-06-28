Osmani kritikon VLEN-in: Shqiptarët kanë humbur peshën e tyre politike

Osmani kritikon VLEN-in: Shqiptarët kanë humbur peshën e tyre politike

Nënkryetari i BDI-së, Bujar Osmani, ka kritikuar qeverisjen aktuale, duke vlerësuar se shqiptarët, dy vite pas ndryshimit të pushtetit, janë përjashtuar nga proceset vendimmarrëse dhe janë në pozitë më të pafavorshme.

“Ku janë shqiptarët sot, dy vite më pas?

Dy vite më parë u premtua ndryshimi.

Sot, shqiptarët e gjejnë veten:

jo më si shtytës të procesit eurointegrues dhe evropianizimit të shtetit;
jo më si faktor pa pëlqimin e të cilit nuk merreshin vendime të rëndësishme;
të përjashtuar nga institucionet shtetërore dhe nga proceset vendimmarrëse;
jashtë proceseve të mëdha ekonomike, ndërsa pasuria publike shpërndahet në rreth të ngushtë partiak e familjar;
me të drejta të cenuara dhe me mekanizma të barazisë që po zbehen dita-ditës;
jashtë zhvillimeve të rëndësishme kulturore e identitare;
me një diasporë të lënë jashtë dhe pa përfaqësim të denjë;
më të varfër, më të pasigurt dhe më të lodhur.

Mbi të gjitha, shqiptarët sot ndihen më pak të respektuar në shtetin që e ndërtuan bashkë.

Një popull që para dy vitesh ishte faktor vendimmarrës, sot shndërrohet në spektator.

Kjo nuk është ajo që u premtua. Dhe sigurisht nuk është ajo që meritojnë shqiptarët.

P.S.: Më së miri e përshkruan kryetari i ZNAM-it, Maksim Dimitrievski: “VLEN-i është partneri i tretë i koalicionit”.”, ka shkruar Osmani.

MARKETING

Të ngjajshme

Rikonstruimi i Qeverisë, Bekim Sali: VLEN-it do t’i takojnë 6 ministri!

Rikonstruimi i Qeverisë, Bekim Sali: VLEN-it do t’i takojnë 6 ministri!

Vala e të nxehtit në Francë, rreth 1 mijë viktima brenda pak ditësh

Vala e të nxehtit në Francë, rreth 1 mijë viktima brenda pak ditësh

Voziste 221 km/h në autostradën Shkup–Gjevgjeli, arrestohet shtetasi serb

Voziste 221 km/h në autostradën Shkup–Gjevgjeli, arrestohet shtetasi serb

Mucunski në Forumin e Dubrovnikut kërkon proces të besueshëm dhe të bazuar në meritë për zgjerimin e BE-së

Mucunski në Forumin e Dubrovnikut kërkon proces të besueshëm dhe të bazuar në meritë për zgjerimin e BE-së

Tërmetet shkatërruese, BE-ja mobilizon 5 milionë euro për Venezuelën

Tërmetet shkatërruese, BE-ja mobilizon 5 milionë euro për Venezuelën

Deri në 4 orë pritje për hyrje në Maqedoni në VK “Bogorodicë”

Deri në 4 orë pritje për hyrje në Maqedoni në VK “Bogorodicë”