Osmani: Kosova nuk i prenë më në besë aleatët
Kandidatja për presidente, Vjosa Osmani ka thënë se Kosova më nuk i tradhton asnjëherë aleatët.
Kështu deklaroi ajo gjatë “tubimit të bashkimit” të Lidhjes Demokratike të Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
“Një Kosovë që ndërton ura, e nuk i prenë në besë as aleatët brenda, e as aleatët tanë të lirisë”
“Kemi pasur edhe mospajtime, por disa lidhje nuk i humb as nuk i këput, as koha e as distanca e as politika, dhe ka pasur gjithmonë diçka më të fortë, besimin”, tha ajo.