Osmani: Komuniteti bullgar në Maqedoni nuk duhet t’i lëndojë ndjenjat e qytetarëve të tjerë

E inkurajojmë komunitetin bullgar që të bashkohet në klube, të hapë sa më shumë klube, por megjithatë nuk duhet t’i lëndojnë ndjenjat e qytetarëve të tjerë. Natyrisht, emrat që u zgjodhën, pavarësisht interpretimit të tyre shkencor, janë provokim për shumicën dhe kaq mjafton. Nëse shumica e maqedonasve ndjehen të ofenduar nga kjo, duhet ta kuptojmë këtë ndjeshmëri dhe të besojmë se është në interes të komunitetit bullgar, deklaroi ministri i Punëve të Jashtme, Bujar Osmani në një intervistë për BTV.

I pyetur nëse, me ndryshimet e miratuara së fundi në Ligjin për fondacione dhe shoqata, me të cilat ndalohen shoqatat dhe partitë të mbajnë emra të kontestueshëm, shoqatat bullgare në Maqedoninë e Veriut “Ivan Mihajllov” dhe “Car Borisi i Tretë” do të duhet të ndryshojnë emrat e tyre nëse duan të vazhdojnë të ekzistojnë, Osmani u përgjigj se “kështu thotë ligji”.

“Do të jem konsekuent – personalisht kam pasur dyshime për retroaktivitetin e disa pjesëve të ligjit. Por vendimi i Kuvendit është i tillë që emrat të mos lidhen me periudha të tilla si periudha fashiste e Luftës së Dytë Botërore, e cila lëndon ndjenjat e qytetarëve. Dhe këtë do të duhet ta bëjnë klubet”, deklaroi Osmani.

Osmani gjithashtu tregoi se planifikon t’i ftojë shoqatat bullgare në një takim javën e ardhshme, ku do të bëjnë një plan se si t’i mundësohet komunitetit bullgar të deklarojë përkatësinë, identitetin dhe përkatësinë kulturore.

“Kam përvojë, kam vullnet dhe shteti ka vullnet për t’i ndihmuar komunitetin bullgar që të integrohet”, theksoi Osmani.