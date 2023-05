Osmani këtë javë do t’i prezantojë prioritetet e kryesimit me OSBE-në para KS të KB-së

Shefi i diploamcisë, Bujar osmani në profilin e tij zyrtar në Fejsbuk kumtoi se në cilësinë e kryesuesit të OSBE-së është mysafir i posaçëm i kryesimit zvicceran me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që fillon sot.

“Sot Zvicra e mori kryesimin me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të bashkuara. Kam nderin të jem mysafor i posaçëm i kryesimit zviceran me KS-në në cilësinë e kryesuesit me OSBE-në për t’i rpezantuar prioritetet e kryesimit tonë me OSBE-në, por edhe për ta shënaur 30-vjetorin e bashkëpunimit OKB-OSBE. Këtë javë do të flas para Këshillit të Sigurimit në Nju-Jork”, qëndron në postimin në Fejsbuk të ministrit Osmani.