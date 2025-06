Osmani i reagon Mickoskit: Përdorë aludime kristiane për të ndezur intolerancën fetare dhe etnike

Ish Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani përmes një postimi në profilin e tij në Facebook ka reaguar ndaj Kryeminstrit Mickoski lidhur me qëndrimin e këtij të fundit se Osmani sa ishte në ushtrimin e postit të tij i ka ngulur thikën në mushkri identitetit maqedonas dhe se atë nuk do ta harrojë.

Postimi i plotë i Bujar Osmanit

Si kurrë më parë, kemi një Kryeministër i cili, në vend që të punojë për të forcuar forcën e brendshme të vendit, minon vazhdimisht të gjitha themelet mbi të cilat bazohet stabiliteti ynë i brendshëm. Një Kryeministër i cili, në vend që të ushqejë bashkëjetesën e brendshme dhe të kujdeset për kohezionin ndëretnik, investon me vetëdije dhe mjaft këmbëngulje në promovimin e urrejtjes dhe intolerancës së ndërsjellë. Unë pranoj që jemi kundërshtarë politikë dhe se konceptet tona për mënyrën se si besojmë se duhet të zhvillohet vendi janë të ndryshme. Unë gjithashtu do të pranoj që nuk mund të biem dakord për “garancitë” për vazhdimin e rrugës evropiane, e cila, më lejoni të them sinqerisht, nuk po shkon mirë askund. Por Kryeministër, po kaloni vijën themelore të mirësjelljes politike kur nuk ka nevojë për të. Tërhiqni veshët, shpërndani kartonë të verdhë, fyeni, poshtëroni…, dhe tani, më në fund – mallkim? Përdorni aludime për sakrificën e Krishtit (duke ngulur gozhda në duar dhe këmbë) për të ndezur intolerancën fetare përveç etnisë. Entuziast dhe i hipur mbi tigrin populist, as nuk e dini se çfarë dëmi po shkaktoni përreth jush, dëmtim të strukturës së përbashkët, për të cilën, me të drejtë, duhet të kishim bërë një përpjekje për të krijuar një konsensus mbikombëtar, për të forcuar pozicionin tonë si brenda ashtu edhe jashtë”, shkruan Osmani.

Ju shani e shani në njëfarë mbrojtjeje të imagjinuar të gjuhës maqedonase, e cila mbrohet dhe konfirmohet nga 27 shtete anëtare të Unionit direkt në Kornizën Negociuese para jush; ndërsa jeni në shtëpi, me gjithë fuqinë tuaj (dhe me mbështetje të pahijshme partiake nga Gjykata Kushtetuese), po bëni gjithçka për të poshtëruar gjuhën shqipe dhe qytetarin shqiptar. Mund të fyeni, kërcënoni, mallkoni dhe anatemoni, shani, por i krishterë, keni një të metë kyçe në kuptimin tuaj të realitetit. Ne shqiptarët nuk jemi mysafirë në këtë vend, por mikpritës. Kjo është shtëpia jonë, këtu duam të parashikojmë të ardhmen tonë dhe të ardhmen e fëmijëve tanë dhe nuk duam të largohemi që këtej.

