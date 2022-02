Osmani i dëshiroj shërim të shpejtë, Erdogan me mesazh falënderues: Përshëndes popullin mik dhe vëllazëror të Kosovës

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan së bashku me bashkëshorten e tij Eminen, janë infektuar me coronavirus.

Pas bërjes publike të këtij lajmi, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani përmes një postimi në Twitter, i uroj shërim të shpejtë homologut të saj nga Turqia dhe bashkëshortes së tij.

“I uroj shërim të shpejtë presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe zonjës së parë Emine Erdogan. Qoftë e kaluar”, shkroi Osmani.

E këtë urim të Osmanit siç duket e ka mirëpritur presidenti turk i cili ka falënderuar presidenten Vjosa Osmani për urimin e saj.

“Zonja Presidente, unë dhe bashkëshortja ime dëshirojmë t’ju falënderojmë shumë për urimet tuaja të mira dhe të përshëndesim në praninë tuaj popullin mik e vëllazëror të Kosovës. Faleminderit”, ka shkruar Erdogan në Twitter.

Presidenti turk ka bërë të ditur se është në krye të detyrave dhe se po vazhdon punën nga shtëpia.

Ndryshe, Erdogan deri më tani është vaksinuar tre herë kundër COVID-19.

Madam President, my wife and I would like to thank you very much for your good wishes and greet friendly and brotherly people of Kosovo in your presence. Thank you. https://t.co/shnQJF4Olt

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022