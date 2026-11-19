Osmani: Hipokrizia e VLEN-it: Me Palestinën për vota, kundër palestinezëve në pushtet!
Nënkryetari i BDI-së, Bujar Osmani, ka kritikuar VLEN-in lidhur me votën e Maqedonisë së Veriut kundër rezolutës së OKB-së për mbështetjen e refugjatëve palestinezë. Ai ka akuzuar përfaqësuesit e VLEN-it për hipokrizi politike, duke kujtuar se, sipas tij, për vite me radhë kanë përdorur çështjen palestineze dhe fenë për të marrë vota.
“Dje, Maqedonia e Veriut ishte njëra nga vetëm 9 shtetet që votuan kundër rezolutës së OKB-së për mbështetjen e refugjatëve palestinezë. Edhe vitin e kaluar votuan kundër!
Nuk po flas për diplomaci, por për hipokrizi!
Ata që për vite të tëra e keqpërdorën fenë, Zotin dhe vuajtjet e palestinezëve për të marrë vota, sot heshtin kur Qeveria e tyre voton kundër mbështetjes për këta refugjatë.
Me Zotin në gojë kur kërkojnë vota, me kokën ulur kur duhet të mbrojnë parimet!
Kjo është hipokrizi politike.
As me komb e as me fe!”, ka shkruar Bujar Osmani.