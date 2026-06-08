Osmani: Emri im nuk do të bëhet pengesë për krijimin e institucioneve
Bartësja e listës së Lidhjes Demokratike (LDK) në zgjedhjet e mbajtura të dielën, Vjosa Osmani, ka thënë se emri i saj nuk do të bëhet pengesë për krijimin e institucioneve.
Ajo ka thënë se rezultati nuk është fundi i një gare, por, vazhdimi i një misioni.
Sipas saj ai është mision, siç ka thënë, për t’i shërbyer Kosovës me përkushtim, me ndershmëri dhe me respekt për secilin qytetar, pa dallim.
“Në këto zgjedhje kam marrë pjesë me qëllim që të ndihmoj në ringritjen e LDK-së dhe për t’i dhënë vendit mundësi te riktheje balansat demokratike e të krijojë institucionet sa më parë. Në këtë drejtim, e ritheksoj atë që e kam thënë disa herë: emri im as nuk ka qenë, as nuk është e as nuk do të bëhet pengesë në krijimin e institucioneve. Përkundrazi, i gjithë kontributi im do të jetë i fokusuar vetëm në daljen nga kriza dhe ndërtimin e institucioneve të cilat mbrojnë shtetin, demokracinë, kushtetutën dhe aleancat. Rruga vazhdon. Bashkë”, ka shkruar Osmani në një status në Facebook.
Osmani të dielën në mbrëmje në një konferencë për media bashkë me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje s’ka arsye për ta refuzuar emrin e saj për një mandat tjetër për presidente.
Ndërkohë Abdixhiku, kandidat i LDK-së për kryeministër, ka theskuar se partia e tij nuk do të heqë dorë nga kandidatura e Vjosa Osmanit për presidente në kuadër të diskutimeve për formimin e institucioneve të reja. Ai ka theksuar se LDK-ja mbetet e përkushtuar ndaj premtimeve me të cilat ka kërkuar besimin e qytetarëve e që Osmani do të jetë pikënisja e çdo bisedimi për president.