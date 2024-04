Osmani: Do të punoj për heqjen e vizave me SHBA-në

Kandidati për President nga Fronti Europian, Bujar Osmani zotohet se do t’i përfundojë iniciativat e nisura në kuadër të Dialogut Strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfshirë edhe liberalizimin e vizave.

“Këtë proces e kemi nisur dhe besoj se shumë shpejt do të arrijmë të bëhemi pjesë e Global Entry Program. Ajo që do të jetë më e komplikuar do të jetë Visa Weiver, ose heqja e tërësishme e vizave me SHBA. Kjo nënkupton miratimin e disa ligjeve të reja dhe të bie përqindja e vizave të refuzuara. Prandaj kam formuar një trup ndër-resorial në nivel të Qeverisë, të cilin e kam udhëhequr si Ministër i Jashtëm, por mendoj si President ta ngre në nivel të presidencës dhe ta udhëheq nga roli i Presidentit, që të mundem me autoritetin e Presidentit t’i miratojmë më shpejtë të gjitha masat që do të na bëjë të përgatitur që në SHBA të ecim pa viza” u zotua Osmani.

Përskaj konsensusit për çështjen e integrimit në Bashkimin Europian, Osmani u zotua se do t’i mbledhë të gjithë aktorët politik në vend për të arritur konsensus rreth partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Një prej konsensuseve më të rëndësishme shtetërore do të jetë arritja e konsensusit për partneritetit të afërt me SHBA. SHBA janë të pa-alternativë sa i takon sigurisë tonë, harmonisë ndër-etnike, marrëdhënieve fqinjësore dhe ambicjeve tona euroatlantike. Pas çdo suksesi të shtetit tonë të përbashkët qëndrojnë SHBA dhe përpjekjet e tyre. Ata janë arsyeja pse ky shtet është sot stabil, pse ky shtet ëshët sot multi-etnik dhe funksional, pse ky shtet është në NATO, ky shtet është në paqe dhe në zhvillim ekonomik dhe në rrugë për anëtarësim në BE” tha Osmani.

Në këtë kontekst, Osmani e vlerësoi si të rrezikshëm të folurit publikisht nga oponentët politik për prishjen e partneritet me SHBA-të, Marrëveshjen e Prespës dhe atë të Miqësisë me Bullgarinë, gjë që sipas Osmanit, vendin do të shndërronin në siç tha “zorrë qorre e Ballkanit, ku as nuk do hyjë e as nuk do të dalë askush”.

Në diskutimin e sotëm të hapur me temë “Përforcimi i partneriteteve strategjike me SHBA dhe BE dhe etablimi adekuat ndërkombëtar përmes politikës së jashtme”, Osmani mes tjerash paralajmëroi një karavan ekonomik me të gjitha odat ekonomike në SHBA, disa herë në vit, me qëllim lidhjen e bizneseve tona me bizneset amerikane, tërheqjen e investitorëve amerikanë për të investuar në vendin tonë dhe eventualisht ofrimin e mundësive që biznesmenët tanë të investojnë në territorin e SHBA-së. Në debatin publik, me fjalime morën pjesë edhe Zëvendës kryenegociatoria me BE-në dhe sekretare shtetërore në Sekretariatin për Çështje Evropiane, Drita Abdiu-Halili, ish-ambasadori, Enver Abdullahi dhe profesori universitar, Pajtim Saiti.

