Osmani: Çairin do ta shndërrojmë në qendër të teknologjisë dhe energjisë rinore
Kandidati për kryetar të Komunës së Çairit, Bujar Osmani, sot zhvilloi një takim me të rinjtë e komunës, ku prezantoi vizionin e tij për “Çairin e Ri”. Ai theksoi se të rinjtë janë shtylla e zhvillimit dhe burimi kryesor i komunës, pasi mbi 43% e banorëve të Çairit janë nën 30 vjeç.
“Nuk mund të dizajnoni një vizion për ‘Çairin e Ri’ pa përfshirë ata që përbëjnë 50% të popullsisë së Çairit. Ky është forca jonë më e madhe dhe kapitali ynë më i çmuar,” tha Osmani.
Osmani paralajmëroi ndërtimin e një qendre multifunksionale të re në qendër të Çairit, në sheshin “Skënderbej”, e cila do të përbëhet nga tre komponentë kryesorë:
Laboratori digjital dhe inovativ Osmani e përshkroi si “një hapësirë ku të rinjtë do të mund t’i shfaqin aftësitë e tyre kreative përmes konceptit ‘bëje vetë’. Laboratori do të jetë i pajisur me mjete dhe teknologji bashkëkohore, ku çdo i ri do të ketë mundësi të eksperimentojë, të krijojë dhe të inovoje.” Ai shtoi se ky laborator do të jetë “një qendër e gjallë për ide dhe inovacione, ku talenti i të rinjve do të kthehet në zgjidhje konkrete për Çairin.”
Biblioteka moderne e cila do të jetë si klasike ashtu edhe tërësisht e digjitalizuar. “Komuna do të digjitalizojë të gjitha librat e nevojshëm përmes sistemeve open source, në mënyrë që çdo i ri nga telefoni i tij të ketë qasje në literaturën që i nevojitet. Të rinjve të Çairit do t’ua ofrojmë një bibliotekë të tërë në xhep dije të qasshme gjithmonë dhe kudo,” deklaroi Osmani.
Qendra kulturore e dedikuar për grupet rinore muzikore, artistike dhe krijuese. “Kjo qendër do të jetë shtëpia e kreativitetit në Çair. Grupet muzikore, kolektivet artistike dhe talentet e rinj do të kenë hapësirë ku do të mund të ushtrojnë, të shprehen dhe të performojnë. Dua që jeta kulturore e Çairit të ketë një skenë që reflekton energjinë rinore dhe talentin e tij,” theksoi Osmani.
“Ky kompleks do të jetë zemra e vizionit për ‘Çairin e Ri’ dhe simbol i rilindjes urbane të komunës,” theksoi kandidati për kryetar komune.
Osmani gjithashtu paralajmëroi bursa komunale për studentët më të mirë nga Çairi, për mbështetjen e zhvillimit akademik, si dhe krijimin e një Fondi për inovacion, i cili çdo vit do të financojë idetë më inovative të të rinjve.
“Komuna do të mbështesë të rinjtë që përmes përdorimit të inteligjencës artificiale do të zhvillojnë zgjidhje që e lehtësojnë punën e përditshme të komunës dhe jetën e qytetarëve,” tha Osmani.
Kandidati njoftoi gjithashtu formimin e Këshillit Rinor të Çairit, i cili do të vendosë për shpërndarjen e 5% të buxhetit të komunës. Po ashtu, do të realizohet projekti “Talentët e Çairit”, përmes të cilit studentët më të mirë do të punësohen drejtpërdrejt në administratën komunale.
Vizioni i Osmanit përfshin edhe përmirësimin e hapësirave publike dhe qasjen digjitale, që nënkupton: renovimin e parqeve, ofrimin e internetit falas në hapësirat publike, si dhe kurse shtesë falas për të rinjtë në programim, kodim dhe aftësi digjitale.
“Çairin duam ta shndërrojmë në qendër të teknologjisë. Nëse gjysma e popullsisë janë të rinj, atëherë duhet ta shfrytëzojmë këtë kapital dhe të krijojmë komunën e së ardhmes,” përfundoi Osmani.