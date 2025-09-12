Osmani: Çairi ka burime të pashtershme energjie, vullneti dhe dashurie për vendin tonë
Kandidati për kryetar komune të Çairit nga Besëlidhja AKI, Bujar Osmani, sonte ka vazhduar takimet me qytetarët, ku në një bashkëbisedim në familjen Mustafa, u shtjelluan tema të rëndësishme që preokupojnë qytetarët e Çairit.
Postimi i plotë i Osmanit:
Në familjen e nderuar dhe bujare Mustafa patëm një bashkëbisedim tejet produktiv, ku u prekën çështjet më të ndjeshme që preokupojnë qytetarët e Çairit. Atmosfera mikpritëse dhe fjala e sinqertë e kësaj familje janë dëshmi se Çairi ka burime të pashtershme energjie, vullneti dhe dashurie për vendin tonë.
Të gjithë ndajmë të njëjtat brenga: nevojën për institucione që punojnë me transparencë, për rrugë të pastra e të ndriçuara, për hapësira të gjelbra e për një jetë më cilësore. Këto nuk janë thjesht dëshira individuale, por aspirata të përbashkëta që na bashkojnë si komunitet.