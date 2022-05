Osmani: Bllokimi i Kuvendin çon ujë në mullirin e “bllokuesve të Maqedonisë së Veriut”

Drejtuesit e shumicës parlamentare po përsërisin qëndrimet se bllokimi i Kuvendit do të dëmtojë procese të rëndësishme në vend. Kryediplomati Bujar Osmani ka thënë se një hap i tillë i VMRO-së do të ishte një pengesë shtesë në ngërçin e bisedimeve me Bullgarinë. Sipas Osmanit, tash nuk është koha për tentim për të ardhur në pushtet

“Ky tentim për bllokim të Kuvendit e çon ujin në mullirin e ayre që kërkojnë alibi se Maqedonia e Veriut është ajo e cila, nuk është konstruktive në këtë proces, që nuk mund të implementon pjesë të obligimeve të saja dhe nuk është e gatshme për BE. Mendoj që është vendim i gabuar i opozitës, kërkoj që ta rishqyrtojnë në interes të shtetit, në interes të qytetarëve”, deklaroi Osmani.

Osmani tha se në rast se nuk arrihet marrëveshje deri në qershor, vendi ynë do të vazhdojë marrëdhëniet me Bullgarinë, por që jo me këtë lloj të energjisë. Emine Ismaili /SHENJA/