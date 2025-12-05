Osimhen afër transferimit sensacional te Real Madridi
Ish-trajneri i Nigerisë, Sunday Oliseh, ka bërë një pohim tronditës se sulmuesi i Galatasarayt, Victor Osimhen, është shumë pranë një transferimi te Real Madridi.
Osimhen mund ta bëjë një transferim befasues në vitin 2026, duke u transferuar te klubi mbretëror.
“Ka shumë diskutime rreth mundësisë së Osimhenit për t’u bashkuar me Real Madridin. Nuk do të them se si e mora këtë informacion, por më është thënë se ai do të largohet”.
“Do të shohim çfarë do të ndodhë, por kur e dëgjova nga një figurë e shquar në Nigeri, u gëzova shumë për të riun”, ka thënë ish-trajneri i Nigerisë.
Ndryshe, Osimhen ka qenë duke e tronditur ligën turke me performancat e tij të shkëlqyera dhe nuk është çudi që ai është në listën e dëshirave të disa gjigantëve evropianë.
Megjithatë, me Kylian Mbappe që tashmë po lulëzon në rolin e sulmuesit, mbetet për t’u parë nëse Los Blancos janë të gatshëm të investojnë në një sulmues të profilit të lartë verën e ardhshme.