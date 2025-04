Oscar Piastri siguron “pole position” në Bahrein, ndjekin Mercedes dhe Ferrari

Oscar Piastri me McLaren siguroi “pole position” në Bahrein, i vlefshëm për garën 4-t sezonale të Formula 1. Piloti australian dha kohën 1’29”841, duke qenë më i shpejti në pistë. Fundi i provave zyrtare ishte mjaft dramatik, me kryesuesin që ndryshonte në çdo moment.

Në vendin e dytë u rendit George Russell me Mercedes, që do ta nisë garën nga vija e parë. Mirë edhe Ferrari, që u klasifikua në vendin e tretë me Charles Leclerc, ndërsa në vendin e katërt u rendit makina tjetër Mercedes, ajo e Kimi Antonelli.

Pra, tri makina të ndryshme në tri vendet e para. Në “top-10” vendet e para u renditën edhe Pierre Gasly (Alpine), Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari) dhe Yuki Tsunoda (Red Bull).

