Orteku në Pakistan merr 10 jetë, gjenden katër trupa të tjerë alpinistësh

Orteku në Pakistan merr 10 jetë, gjenden katër trupa të tjerë alpinistësh

Trupat e alpinistit të famshëm botëror Nirmal Purja dhe tre alpinistëve të tjerë që vdiqën në një ortek në Broad Peak të Pakistanit më 30 korrik u morën nga mali në kampin bazë.

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Aksioni i uljes së trupit ishte shumë i mundimshëm dhe në të u përfshi edhe ushtria pakistaneze, raporton Kathmandu Post. që po përpiqeshin të pushtonin një nga majat më të larta në botë vdiqën në aksident 10 alpinistë . Katër trupa u gjetën në fazën e parë të kërkimit më 31 korrik dhe u transferuan në kamp, ​​ndërsa kërkimi për dy alpinistë të tjerë vazhdon.

Grupi përfshinte alpinistë nga Nepali, SHBA-ja, Pakistani, Omani dhe Kina. Një ortek i madh ndodhi më 30 korrik rreth orës 9:20 të mëngjesit sipas kohës lokale, por alarmi nuk u aktivizua deri në orën 13:00, dhe Klubi i Alpinizmit i Pakistanit thotë se ata mësuan për ortekun vetëm në orën 22:00, prandaj e gjithë dita u humb. Nirmal Purdza (43), një ish-anëtar i forcave speciale britanike, bëri histori në vitin 2019 duke ngjitur të 14 majat e botës më të larta se 8,000 metra në pak më shumë se gjashtë muaj .

Ai njihet gjithashtu për paraqitjen në një dokumentar të Netflix në vitin 2021 që ndoqi kronologjikisht përpjekjen e tij për të pushtuar 14 malet më të larta në botë në më pak se një vit, në të cilin ai tha se vendosi të përdorte oksigjen shtesë për ngjitjet e tij, duke e justifikuar zgjedhjen e tij me sfidën e madhe që i vuri vetes. Ai u bashkua me Ushtrinë Britanike në vitin 2003 dhe u bë një Marinar Mbretëror në vitin 2009.

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