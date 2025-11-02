Orce Gjeorgjievski është fitues në Qytetin e Shkupit

Orce Gjeorgjievski është fitues në Qytetin e Shkupit

Orce Gjeorgjievski nga VMRO-DPMNE ka shpallur fitore në garën për Bashkinë e Shkupit.
Nga 98.55% e votave të numëruara në Bashkinë e Shkupit, Gjeorgjievski ka marrë 94.214 vota, kundrejt Amar Mecinoviqit nga “E Majta”, i cili ka marrë 59.959 vota.
Kryetari i VMRO-së, Hristijan Mickoski, deklaroi në konferencën për shtyp pas shpalljes së rezultateve, tha se rezultatet përfaqësojnë një fitore për popullin dhe energjinë e re që po e çon vendin përpara, dhe jo një arsye për gëzim politik.

MARKETING

Të ngjajshme

Ibrahimi: Fituam 10 komuna, VLEN forca e dytë politike në Maqedoni!

Ibrahimi: Fituam 10 komuna, VLEN forca e dytë politike në Maqedoni!

Kurto Dudush mbetet kryetar i Komunës së Shutkës edhe për katër vitet e ardhshme

Kurto Dudush mbetet kryetar i Komunës së Shutkës edhe për katër vitet e ardhshme

Zyrtare: Haqim Ramadani humb në Bërvenicë, Jovica Ilieski kryetar i ri i komunës

Zyrtare: Haqim Ramadani humb në Bërvenicë, Jovica Ilieski kryetar i ri i komunës

Blerim Islami fiton bindshëm zgjedhjet në Dollnen me 57,37% të votave

Blerim Islami fiton bindshëm zgjedhjet në Dollnen me 57,37% të votave

Mickoski: Kjo fitore është e përbashkët, është fitore e besimit dhe së ardhmes!

Mickoski: Kjo fitore është e përbashkët, është fitore e besimit dhe së ardhmes!

Pas numërimit të 100% të votave në Bogovinë, Feti Abazi fiton bindshëm

Pas numërimit të 100% të votave në Bogovinë, Feti Abazi fiton bindshëm