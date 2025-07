Orce Georgievski kandidat i VMRO-së për qytetin e Shkupit

Kryetari aktual i Komunës së Kisella Vodës, Orce Georgievski do të jetë kandidati i VMRO – DPMNE-së për kryetar të Qytetit të Shkupit

Vendimi është marrë në bazë të anketave të bëra ku, Gjorgjievski ka qenë favorit

“Vendimi për të është rezultat për atë se ai si kryetar i Kisella Vodës, me përkushtimin e tij maksimal, zellin dhe praninë e vazhdueshme në terren tregoi dhe dëshmoi se edhe di edhe dëshiron të punojë për qytetarët dhe nga ajo që unë mund të them për Orcen e di se është jashtëzakonisht i motivuar që fillimisht të fitojë dhe më pas edhe të fitojë çdo ditë për Shkupin dhe shkupjanët”, deklaroi kryeministri Mickoski, përcjell SHENJA.

