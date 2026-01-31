Orban thotë se anëtarësimi i Ukrainës në BE është “jashtë diskutimit”
Kryeministri hungarez, Viktor Orban, ka përsëritur kundërshtimin e tij ndaj pranimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian (BE), si dhe ka paralajmëruar se një veprim i tillë do të kishte pasoja të rënda ekonomike për Hungarinë dhe vendet e tjera të Evropës Qendrore, transmeton Anadolu.
Në platformën sociale amerikane X, Orban tha se evropianët nuk duan që paratë e tyre të dërgohen në Ukrainë dhe nuk e duan Ukrainën në BE, duke shtuar se nëse vendet e Evropës Qendrore qëndrojnë “të forta”, Evropa Perëndimore mund t’i ndjekë dhe të ushtrojë presion mbi liderët e saj për të ndryshuar kursin.
“Nëse një vend është anëtar i Bashkimit Evropian dhe përfshihet në një luftë, ai na përfshin edhe ne në të. Kjo është arsyeja pse, sipas mendimit tonë, anëtarësimi i Ukrainës është jashtë diskutimit, qoftë i përshpejtuar apo në çfarëdo forme tjetër,” shpjegoi ai më tej në një video të publikuar në X.
Orban theksoi se anëtarësimi i Ukrainës do të dëmtonte ekonominë hungareze, duke prekur veçanërisht fermerët, të cilët tashmë po përballen me vështirësi për shkak të produkteve bujqësore më të lira nga Ukraina që po përmbytin tregun evropian.
Ai theksoi bashkëpunimin e vazhdueshëm mes fermerëve në Hungari, Sllovaki, Rumani dhe Poloni për të parandaluar ndërprerje të tilla ekonomike.
“Ukraina më pas do t’i merrte paratë tona, duke krijuar një gropë pa fund. Nuk do të mbetej asgjë për zhvillimin evropian. Ekonomia evropiane tashmë po ngadalësohet dhe kjo do ta shtynte atë nën zero”, tha ai.
Ukraina aplikoi për anëtarësim në BE menjëherë pasi filloi lufta me Rusinë në vitin 2022 dhe ka bërë përpjekje për një integrim të përshpejtuar si një mekanizëm sigurie.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, së fundmi ka vendosur vitin 2027 si vitin e synuar për anëtarësimin e Kievit në BE.