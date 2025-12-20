Orban: Rusia nuk u mposht nga Napoleoni e Hitleri, jo më nga Kallas

Orban: Rusia nuk u mposht nga Napoleoni e Hitleri, jo më nga Kallas

Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orbán, ka bërë deklarata ironike dhe kritike ndaj qasjes së Bashkimit Europian për luftën në Ukrainë, duke përmendur drejtpërdrejt ish-kryeministren estoneze dhe shefen e diplomacisë së BE-së, Kaja Kallas.

Gjatë një deklarate publike, Orbán tha se Rusia ka përballuar edhe më parë sulme nga fuqi të mëdha ushtarake, por nuk është mposhtur.

“Rusia është sulmuar edhe më parë, për shembull nga Napoleoni, apo jo? Dhe nga Hitleri. Ata nuk ia dolën. Dhe tani sigurisht do t’ia dalë Kaja Kallas,” u shpreh Orbán, në një koment të interpretuar si kritikë ndaj linjës së ashpër të BE-së kundër Moskës.

Kryeministri hungarez është shfaqur vazhdimisht skeptik ndaj sanksioneve dhe mbështetjes ushtarake për Ukrainën, duke theksuar se Europa duhet të përqendrohet te armëpushimi dhe negociatat, në vend të përshkallëzimit të konfliktit.

Deklaratat e Orbán vijnë në një kohë kur brenda Bashkimit Europian vazhdojnë përplasjet politike mbi strategjinë ndaj Rusisë dhe luftës në Ukrainë.

MARKETING

Të ngjajshme

Shkup, mbahet panel mbi praninë e gjuhës turke në Ballkan

Shkup, mbahet panel mbi praninë e gjuhës turke në Ballkan

Vendosin golat e Bellingham dhe Mbappe, Reali nuk llogarit Sevillën

Vendosin golat e Bellingham dhe Mbappe, Reali nuk llogarit Sevillën

Izet Mexhiti: Kongresi i BDI-së ishte teatër, pa transparencë dhe pa përgjegjësi politike

Izet Mexhiti: Kongresi i BDI-së ishte teatër, pa transparencë dhe pa përgjegjësi politike

Facebook teston abonimin për shpërndarësit e më shumë se dy linqeve në muaj

Facebook teston abonimin për shpërndarësit e më shumë se dy linqeve në muaj

Ish-kryeministri pakistanez dhe gruaja e tij dënohen me nga 17 vite burg

Ish-kryeministri pakistanez dhe gruaja e tij dënohen me nga 17 vite burg

SHBA sekuestron një anije pranë brigjeve të Venezuelës

SHBA sekuestron një anije pranë brigjeve të Venezuelës