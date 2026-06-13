Orbán rizgjidhet në krye të Fidesz pas humbjes historike në zgjedhje
Partia opozitare hungareze Fidesz ka rizgjedhur ish-kryeministrin Viktor Orbán si udhëheqës të saj për një mandat tjetër njëvjeçar, pavarësisht humbjes së pushtetit në zgjedhjet e 12 prillit.
Në këto zgjedhje, Fidesz u mund nga partia e qendrës së djathtë Tisza Party, e cila siguroi shumicën parlamentare prej dy të tretash, duke i dhënë mundësi të përmbysë ndryshime kushtetuese të mëparshme dhe të riformësojë balancat politike në vend.
Rreth 729 delegatë nga 737 votuan për të rizgjedhur Orbanin në kongresin e partisë së Fidesz. Në këtë garë Orban nuk kishte asnjë sfidues që garonte kundër tij.
Viktor Orbán, 62 vjeç, mbetet një nga figurat më me ndikim të së djathtës konservatore në Evropë. Ai është i njohur për promovimin e modelit të tij politik të quajtur “demokraci joliberale”, një koncept që ka nxitur debat të gjerë në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara.
Sipas sondazheve të fundit, Tisza Party ka rritur ndjeshëm mbështetjen publike, ndërsa Fidesz ka pësuar rënie të fortë. Një sondazh i Institutit Publicus tregon se Tisza arrin rreth 55% mbështetje, ndërsa Fidesz ka rënë në 17%, duke reflektuar ndryshime të thella në opinionin publik pas zgjedhjeve.
Rizgjedhja e Orbán shihet si një përpjekje e Fidesz për të ruajtur kohezionin e brendshëm dhe për të riorganizuar strategjinë e saj politike në një periudhë sfiduese për partinë.