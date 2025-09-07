Orban i Hungarisë parashikon kaos nëse partia pro BE-së i fiton zgjedhjet e ardhshme
Kryeministri Viktor Orban tha të dielën se zgjedhjet e vitit 2026 do t’u ofrojnë hungarezëve një zgjedhje midis një partie të përgatitur për të ecur vetëm ose një partie që do të sillte “kaos dhe varfëri” duke e afruar Hungarinë me Bashkimin Evropian.
Në pushtet që nga viti 2010, nacionalisti euroskeptik përballet me atë që analistët politikë thonë se mund të jenë zgjedhjet e tij më të vështira vitin e ardhshëm.
Orban, i cili tha se BE-ja rrezikon të shpërbëhet gjatë dekadës së ardhshme, po kërkon të shmangë një sfidë nga sfiduesi i qendrës së djathtë Peter Magyar me ulje taksash për familjet, kuponë ushqimi për pensionistët dhe kredi të lira për blerësit e shtëpive për herë të parë.
“Hungaria ka vetëm dy zgjedhje në një kuptim strategjik,” u tha Orban mbështetësve të partisë së tij të krahut të djathtë Fidesz.
“Një zgjedhje është që ne të bashkohemi me politikën e Brukselit. Kjo, sipas mendimit tim, do të ishte katastrofike, me pasoja që do të na shtynin në kaos dhe varfëri.”
Orban është përplasur vazhdimisht me BE-në për të drejtat e emigrantëve, komunitetin LGBT, lirinë e gjykatave dhe akademikëve dhe mbështetjen për Ukrainën fqinje që nga pushtimi i Rusisë në shkurt 2022, shkruan Reuters, transmeton Klankosova.tv.