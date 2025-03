Orban: Financimi i përpjekjeve luftarake të Ukrainës do të shkatërronte Evropën

BE nuk mund të përballojë të financojë përpjekjet ushtarake të Ukrainës pasi ndihma financiare e SHBA nuk është më e garantuar, tha të premten kryeministri hungarez Viktor Orban pasi udhëheqësit e 26 vendeve të BE nënshkruan një deklaratë duke shprehur mbështetje për Ukrainën pa Hungarinë.

Orban, një aleat i Presidentit të SHBA Donald Trump, i cili po kultivon gjithashtu lidhje me Moskën, i tha radios shtetërore se qeveria e tij do të nisë një “konsultim publik” të brendshëm për pranimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian në javët e ardhshme.

Fushata politike e financuar nga shteti do të vijë pasi Orban, në pushtet që nga viti 2010, përballet me zgjedhjet në 2026 me ekonominë që sapo po del nga një krizë inflacioni dhe me një parti të re opozitare në rritje që paraqet sfidën më të fortë deri më tani për qeverisjen e tij.

Udhëheqësit evropianë të enjten mbështetën planet për të shpenzuar më shumë për mbrojtjen dhe për të vazhduar të qëndrojnë në krah të Ukrainës në një botë të përmbysur nga ndryshimi i politikave të SHBA nga Donald Trump.

Samiti i mbrojtjes i Bashkimit Evropian në Bruksel u zhvillua mes frikës se Rusia, e guximshme nga lufta e saj në Ukrainë, mund të sulmojë më pas një vend të BE-së dhe se Evropa nuk mund të mbështetet më tek SHBA për t’i ardhur në ndihmë.

