Ora e pasagjerit të Titanikut pritet të shitet për 1 milion paund
Një orë xhepi prej ari e gjetur në trupin e njërit prej pasagjerëve më të pasur të Titanikut pritet të shitet për 1 milion paund në ankand.
Isidor Straus dhe gruaja e tij Ida ishin midis më shumë se 1,500 personave që vdiqën kur anija që udhëtonte nga Southampton për në Nju Jork u mbyt pasi u përplas me një ajsberg më 14 prill 1912.
Trupi i tij u nxor nga Atlantiku disa ditë pas katastrofës dhe midis sendeve të tij ishte një orë xhepi prej ari 18 karatësh e Jules Jurgensen, e cila do të dalë në ankand më 22 nëntor.
Ankandisti Andrew Aldridge, nga Henry Aldridge & Son në Wiltshire, i tha BBC Radio Wiltshire: “Me orën, ne po e ritregojmë historinë e Isidorit. Është një objekt fenomenal kujtimi”.
Straus ishte një biznesmen amerikan i lindur në Bavari, politikan dhe bashkëpronar i dyqanit Macy’s në Nju Jork.
“Ata ishin një çift shumë i famshëm nga Nju Jorku”, tha Aldridge.
“Të gjithë do t’i njihnin ata nga fundi i filmit Titaniku të James Cameron, kur ka një çift të moshuarish që përqafohen ndërsa anija po fundoset – këta janë Isidor dhe Ida”.
Natën e fundosjes, besohet se gruaja e tij e përkushtuar refuzoi një vend në një varkë shpëtimi, pasi nuk donte ta linte burrin e saj dhe tha se do të preferonte të vdiste pranë tij.
Trupi i Idës nuk u gjet kurrë.
Ora e xhepit ndaloi në orën 02:20, në momentin kur Titaniku u zhduk nën valë.
Besohet të ketë qenë një dhuratë nga Ida për burrin e saj në vitin 1888 dhe është gdhendur me inicialet e Straus.
Mekanizmi iu kthye familjes së tij dhe u transmetua brez pas brezi përpara se Kenneth Hollister Straus, stërnipi i Isidorit, ta riparonte dhe restauronte mekanizmin.
Ora do të shitet së bashku me një letër të rrallë që Ida shkroi në bordin e anijes, duke përshkruar luksin e saj.
Ajo shkroi: “Çfarë anijeje! Kaq e madhe dhe e mobiluar në mënyrë madhështore. Dhomat tona janë të mobiluara me shijen më të mirë dhe më luksoze”.
Letra ka vulën postare “TransAtlantic 7”, që do të thotë se është shtypur në bordin e zyrës postare të Titanikut përpara se të nisej bashkë me postë tjetër në Queenstown të Irlandës.
Të dy artikujt do të ofrohen nga Henry Aldridge & Son në Wiltshire, me letrën që vlerësohet të arrijë shifrën 150,000 £.
Ora pritet të bëhet një nga objektet më të shtrenjta të shitura ndonjëherë të Titanikut.
Shtëpia e ankandeve tha se lajmi për shitjen kishte gjeneruar tashmë “interes të konsiderueshëm nga klientët në të gjithë botën”.