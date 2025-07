ORA, 22:00/ Reali dhe Dortmundi me llogari të hapura, skuadrat janë gati 15 muaj pas finales në “Wembley”

Nga Londra në Nju Xhersi, nga “Wembley” në stadiumin “MetLife” dhe nga një finale e Ligës së Kampionëve në çerekfinalet e Kupës së Botës për Klube. Por të njëjtat stema.

Reali i Madridit dhe Borusia e Dortmundit do të takohen përsëri sonte në mbrëmje (ora 22:00 në Spanjë, Gjermani e Shqipëri), pesëmbëdhjetë muaj pas “Quince” (Champions-i numër 15 i Realit) dhe përsëri në një ndeshje të ashpër, por në kontekste krejtësisht të ndryshme. Sikur të kishte kaluar gjysma e një jete, jo vetëm një sezon e pak. Reali i Madridit është një shembull i shkëlqyer, pasi doli fitimtar nga “Wembley” (2-0), dhe duke gjykuar nga formacioni i tyre i pritur titullar këtë të shtunë, do të dukej sikur kishin humbur. Pra, një ndryshim. As lojtari i tyre më i mirë atë ditë, Karvahal, golashënuesi i 1-0, nuk do të jetë titullar.

Vetëm pesë (Kurtua, Rydiger, Valverde, Bellingam dhe Vinicius) do të kthehen nga formacioni titullar i 1 qershorit 2024 dhe madje edhe pamja në stol është e ndryshme: flokët e argjendtë të Ançelotit dhe vetulla e ngritur i kanë lënë vendin elegancës pothuajse model të pasarelës së Ksabi Alonsos, burrit me mjekër. Megjithatë, për trajnerin e ri nuk është problem mungesa e njohurive. “E njoh shumë mirë Borusian, kemi luajtur shumë (duke iu referuar Leverkusenit) kundër tyre…”, tha ai një ditë pasi eliminonte Juven.

Pesë herë në dy vjet e gjysmë, me një rekord prej vetëm një fitoreje… Skenari i kundërshtarit të tij, Niko Kovaç, gjithashtu nuk është i panjohur për të. Ata kanë luajtur pesë duele të tjera, megjithëse katër ishin me trajnerin kroat në krye të Volfsburgut. Atë ndeshje Ksabi kundër Nikos e fitoi lojtari i Realit të Madridit: dy fitore, dy barazime dhe një zhgënjim i vetëm në formën e një humbjeje.

NUK DO TË KETË “VËLLAVRASJE” Në këtë Borusia të ripërtërirë që e bëri rrëmujë Bundesligën 2024-‘25 (e katërta, 25 pikë pas Bajernit), nuk do të ketë vend për duelin midis vëllezërve Bellingam. Xhud do të luajë, Xhob jo. I vogli, i cili mori një karton të verdhë që mund të ishte shmangur kundër Monterrej, ende e ka lënë Kovaçin të mahnitur. “Xhob nuk e dinte se ai karton ishte një ndëshkim, ia thashë në pushim…”. Një ndeshje Madrid-Borusia ku, rastësisht, nuk pritet asnjë replika e “Murit të Verdhë” të famshëm. Tifozët e Realit të Madridit do të gjenerojnë, siç kanë bërë gjatë gjithë këtij Kupe Bote, një shumicë dërrmuese të bardhë në stadiumin “MetLife”.

MARKETING