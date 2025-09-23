Operohet Gavi, mungon deri në gjashtë muaj te Barcelona

Barcelona ka konfirmuar se mesfushori i saj 21-vjeçar, Gavi, do të qëndrojë jashtë fushave për rreth pesë deri në gjashtë muaj pas operacionit të kryer sot.

Lojtari iu nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale pas një dëmtimi serioz që pësoi në fillim të këtij muaji gjatë stërvitjes, duke e bërë të pamundur rikthimin e tij në vitin 2025.

Ky nuk është një problem i ri për yllin spanjoll. Gavi ka pasur një histori të vështirë me dëmtimet që nga debutimi i tij te Barcelona dhe në Kombëtaren e Spanjës. Ai humbi pjesën më të madhe të sezonit të kaluar për shkak të një problemi në gju dhe ka kaluar periudha të gjata rehabilitimi që kanë vënë në provë durimin e tij dhe të klubit.

21-vjeçari pritej të luante një rol qendror nën drejtimin e trajnerit Hansi Flick këtë sezon, duke qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm për projektin e Barcelonës.

Tani, klubi duhet të rindërtojë mesfushën pa Gavi, duke besuar te lojtarët e tjerë për të mbajtur konkurrencën në La Liga dhe Ligën e Kampionëve.

Megjithatë, Barcelona shpreson që procesi i rehabilitimit do ta rikthejë Gavi në formën e tij më të mirë, duke i dhënë mundësinë që të luajë një rol kyç në pjesën e dytë të sezonit.

 

