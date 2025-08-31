Operacion i madh në Kretë: 48 të arrestuar, mes tyre oficerë policie dhe ushtarakë
Një operacion i gjerë i policisë greke është duke u zhvilluar prej orëve të para të mëngjesit të së dielës në Kretë, konkretisht në Hania dhe Rethymno, me qëllim goditjen e një organizate kriminale që sipas autoriteteve është përfshirë në aktivitete të paligjshme si trafik droge, armësh, zhvatje dhe pastrim parash.
Operacioni, i cili po zhvillohet nën praninë e 8 oficerëve gjyqësorë dhe në koordinim me Nëndrejtorinë e Sigurisë së Hanias, ka çuar deri tani në arrestimin e 48 personave.
Sipas informacioneve, hetimi ka vazhduar prej muajsh dhe filloi pas një incidenti në të cilin u vendos një pajisje shpërthyese që synonte një oficer policie në janar.
Lidhur me këtë, u përcaktua se ajo ishte vendosur nga trafikantë kokaine, me të cilët oficeri i policisë kishte pasur të bënte dhe kishte ngritur një padi kundër tyre.
Mes të ndaluarve janë edhe një oficer policie, dy pjesëtarë të forcave të armatosura dhe një ushtarak i forcave ajrore.
Sipas policisë greke, gjatë kontrolleve janë sekuestruar sasi të konsiderueshme kanabisi dhe kokaine, si dhe armë zjarri, përfshirë pistoleta dhe pushkë luftarake, si dhe automjete të përdorura për aktivitetin kriminal.
Hetimet vijojnë, ndërsa priten të tjera arrestime dhe zbardhje të mëtejshme për përmasat e kësaj organizate të strukturuar kriminale që operonte prej vitesh në Kretë.
Burime nga policia bëjnë të ditur se gjatë vijimit të hetimeve pritet të konfiskohen pajisje elektronike, si kompjuterë dhe telefona celularë, si dhe të kryhen kontrolle të imtësishme në banesat e të arrestuarve, për të thelluar zbardhjen e aktivitetit të grupit.
Ajo që e bën edhe më të rëndë situatën është përfshirja e personelit me uniformë në rrjetin kriminal.
Hetimet janë në kulm dhe autoritetet paralajmërojnë zhvillime të reja në ditët në vijim.