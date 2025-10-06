OpenAI sapo i dha AMD një shtytje të madhe në “luftërat për çipat e Inteligjencës Artificiale”
AMD ka rënë dakord për një partneritet shumëmiliardësh dollarësh për të furnizuar OpenAI me çipat e saj të Inteligjencës Artificiale.
Marrëveshja shumëvjeçare, e njoftuar të hënën, do të shohë OpenAI të vendosë 6 gigavat GPU të AMD, me vendosjen e parë prej 1 gigavati që do të fillojë në gjysmën e dytë të vitit 2026.
“Ky partneritet është një hap i madh në ndërtimin e kapacitetit kompjuterik të nevojshëm për të realizuar potencialin e plotë të IA-së,” tha Sam Altman, bashkëthemelues dhe CEO i OpenAI, në njoftimin e së hënës.
Ky veprim i jep një shtytje të konsiderueshme AMD-së kundër Nvidia-s, e cila është lojtari dominues në tregun e çipave të IA-së.
Ai gjithashtu i jep OpenAI-së mundësinë për të marrë afërsisht 10% të aksioneve në AMD, me aksione që do të investohen ndërsa kompanitë arrijnë objektivat e vendosjes dhe AMD arrin objektivat e çmimit të aksioneve.