OpenAI: Reklamat nuk po vijnë në ChatGPT

Edhe pse u përhapën thashetheme që shqetësuan miliona përdorues në mbarë botën, kompania OpenAI ka konfirmuar zyrtarisht se futja globale e reklamave në ChatGPT aktualisht nuk është në plan.

Spekulimet për monetizimin e këtij chatbot-i të njohur përmes reklamave nisën pasi u zbuluan disa gjurmë në kod që sugjeronin përgatitje për hapësira reklamuese. Megjithatë, një zëdhënës i kompanisë e sqaroi situatën:

Përdoruesit janë mësuar me një ndërfaqe “të pastër”, pa ndërprerje, gjë që ka qenë një nga avantazhet kryesore të ChatGPT krahasuar me motorët tradicionalë të kërkimit si Google.

Megjithatë, fjala “aktualisht” në deklaratë lë hapësirë për mundësinë që strategjia të ndryshojë në të ardhmen, sidomos duke pasur parasysh kostot e mëdha të mirëmbajtjes së serverëve dhe zhvillimit të modeleve të reja.

Deri tani, OpenAI është mbështetur në disa burime të ardhurash:

Abonimet (p.sh. ChatGPT Plus)

Shërbimet API për kompani të tjera

Partneritetet dhe investimet e mëdha (si nga Microsoft)

Edhe pse për momentin nuk ka reklama për përdoruesit e gjerë, besohet se është vetëm çështje kohe para se versioni falas i shërbimit të kërkojë mënyra të reja për vetëfinancim – njësoj si platformat si YouTube ose Spotify.

 

Meta planifikon shkurtime të mëdha të vendeve të punës ndërsa kostot e inteligjencës artificiale rriten

Meta planifikon shkurtime të mëdha të vendeve të punës ndërsa kostot e inteligjencës artificiale rriten

Samsung zbulon cilat aplikacione e mbështesin funksionin e lidhjes satelitore

Samsung zbulon cilat aplikacione e mbështesin funksionin e lidhjes satelitore

Telefoni që zgjat deri në një muaj pa karikim – kur pritet të dalë në treg?

Telefoni që zgjat deri në një muaj pa karikim – kur pritet të dalë në treg?

Kroacia ndalon përdorimin e telefonave në shkollat fillore dhe të mesme

Kroacia ndalon përdorimin e telefonave në shkollat fillore dhe të mesme

Samsung Galaxy M17e është i vërtetë, specifikat dhe data e lansimit konfirmohen zyrtarisht

Samsung Galaxy M17e është i vërtetë, specifikat dhe data e lansimit konfirmohen zyrtarisht

OnePlus 15T konfirmohet se do të ketë një bateri 7,500mAh

