OpenAI po teston bisedat në grup për ChatGPT
OpenAI ka nisur testimin pilot të “chat” në grup brenda ChatGPT në Japoni, Korenë e Jugut, Tajvan dhe Zelandën e Re.
Si në aplikacionet e mesazheve, mund të krijosh biseda me miqtë ose familjen – por në këtë rast, ChatGPT është pjesë e bisedës.
Chatbot-i mund të të ofrojë ide: për shembull, ndihmon për planifikimin e pushimeve, projekteve të rinovimit, ose zgjedhjen e një restoranti për mbrëmje.
Funksioni mund të përdoret edhe për bashkëpunime me kolegë: ChatGPT mund të përgatisë raporte bazuar në shënime që ju dhe bashkërenduesit i ndani.
Për të nisur një grup‑chat, klikoni ikonën me figura njerëzish në cepin e djathtë lart në një bisedë ekzistuese. Më pas mund të ftoni deri në 20 persona, që duhet të krijojnë profil me emër, përdorues dhe foto.
Në biseda ku dikush është nën 18 vjeç, chatbot automatikisht kufizon përmbajtjen e ndjeshme.
Përgjigjet në chat-et grupore gjenerohen nga modeli GPT‑5.1 Auto, që zgjedh vet se cilin model t’ju përdorë sipas pyetjes.
OpenAI thotë se ka „mësuar“ chatbotin të kuptojë kur duhet heshtur ose kur duhet përgjigjur, por përdoruesit mund të thërrasin ChatGPT duke përmendur emrin e tij në bisedë.
Kompania planifikon të përmirësojë funksionin bazuar në reagimet e përdoruesve para se ta bëjë gjerësisht të disponueshëm.