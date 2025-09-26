OpenAI përfiton miliarda të tjerë nga marrëveshja e re me CoreWeave
CoreWeave ka zgjeruar partneritetin me OpenAI në një marrëveshje të re me vlerë deri në 6.5 miliardë dollarë, duke e çuar totalin e kontratave mes tyre në 22.4 miliardë dollarë.
Ky është zgjerimi i tretë i madh mes dy kompanive gjatë këtij viti, pas marrëveshjes fillestare të marsit prej 11.9 miliardë dollarësh dhe shtesës prej 4 miliardë dollarësh në maj.
Marrëveshja e fundit vjen në kuadër të rritjes së kërkesave për fuqinë kompjuterike që OpenAI kërkon për projektin gjigant të infrastrukturës “Stargate”.
Kompania ka njoftuar se do të hapë tre qendra të reja të dhënash me Oracle, si dhe dy të tjera me SoftBank.
Investimi total për Stargate pritet të arrijë deri në 500 miliardë dollarë dhe të sigurojë një kapacitet prej 10 gigavatësh.
Aktualisht, vetëm projektet e shpallura e çojnë këtë shifër në afro 7 gigavatë dhe mbi 400 miliardë dollarë investime në tre vitet e ardhshme.
Marrëveshjet nënvizojnë konvergjencën e interesave mes gjigantëve të teknologjisë, por gjithashtu ngrejnë pyetje për financimet “cirkulare” në industri.Ndërkohë, Nvidia ka njoftuar se do të investojë deri në 100 miliardë dollarë në OpenAI dhe zotëron mbi 5% të CoreWeave, duke forcuar edhe më tej lidhjet mes këtyre aktorëve kryesorë të garës së inteligjencës artificiale. /Telegrafi/