OpenAI nis parashikimin e moshës së përdoruesve të ChatGPT‑s
OpenAI është bërë kompania e fundit që po ndjek trendin e kufizimit të qasjes sipas moshës së përdoruesve.
OpenAI ka filluar futjen globale të një mjeti për parashikimin e moshës, me qëllim të përcaktimit nëse një përdorues është i mitur.
Sipas kompanisë, modeli vlerëson një kombinim treguesish të sjelljes dhe parametrave të llogarisë, përfshirë: sa kohë ka ekzistuar llogaria, kohët tipike kur përdoruesi është aktiv, modelet e përdorimit me kalimin e kohës dhe moshën e deklaruar nga vetë përdoruesi.
Nëse ChatGPT e vlerëson gabimisht një person si të mitur, përdoruesi do të duhet të dërgojë një selfie përmes platformës Persona për të verifikuar moshën dhe për të korrigjuar gabimin.
Shumica e kompanive të inteligjencës artificiale kanë futur fillimisht funksione të reja, e më pas i kanë shtuar masa të shumta mbrojtëse dhe sigurie vetëm pasi ka pasur probleme.
OpenAI ka përballur edhe një padinë lidhur me vdekjen e një adoleshenti, që hipotezohej se përdori ChatGPT për planifikimin e një veprimi vetëvrasës, dhe vetëm muajt e fundit ka filluar të konsiderojë kufizime automatike të përmbajtjes për përdoruesit e mitur dhe krijimin e një këshilli këshillues për shëndetin mendor.
Tani kompania po përgatitet të prezantojë “modalitetin për të rritur” (adult mode), që do t’u lejojë përdoruesve krijimin dhe përdorimin e përmbajtjeve më të hapura (NSFW).
Duke marrë parasysh se si ndryshime të ngjashme u janë bërë platformave të tjera si Roblox, është e mundshme që përdoruesit e mitur të gjejnë mënyra për të shmangur mjetet ekzistuese nëse duan të përdorin ChatGPT si të rritur.