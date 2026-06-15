OpenAI nën një hetim të ri për ChatGPT-në

OpenAI nën një hetim të ri për ChatGPT-në

OpenAI është vendosur nën një hetim të ri nga një koalicion i prokurorëve të përgjithshëm të disa shteteve amerikane, për shkak të shqetësimeve lidhur me mënyrën se si ChatGPT funksionon dhe ndikon tek përdoruesit.

Sipas raportimeve, hetimi përfshin kërkesa për dokumente mbi mënyrën e reklamimit të shërbimit, strategjitë për mbajtjen e përdoruesve, trajtimin e të dhënave personale dhe shëndetësore, si dhe mënyrën se si platforma përdoret nga të miturit dhe të moshuarit.

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