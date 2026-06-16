OpenAI nën hetim në SHBA mbi sigurinë e përdoruesve
OpenAI po përballet me një sfidë të re rregullatore pasi një grup prokurorësh të përgjithshëm shtetërorë kërkuan një gamë të gjerë dokumentesh se si ChatGPT mbron njerëzit që e përdorin atë, një veprim që vjen në një moment delikat për kompaninë, ndërsa ajo po hedh themelet për një listim të mundshëm publik.
Hetimi, i cili mbërriti vetëm disa ditë pasi OpenAI paraqiti dokumente konfidenciale për një IPO, kërcënon të ndërlikojë një listë që disa analistë presin se do ta vlerësojë krijuesin e ChatGPT me afërsisht 1 trilion dollarë (861 miliardë euro).
Sipas The Wall Street Journal, e cila e raportoi e para çështjen, OpenAI mori thirrjen në gjyq të premten nga një grup shtetesh, me hetimin e udhëhequr nga prokurori i përgjithshëm i New Yorkut.
Zyrtarët po kërkojnë materiale që mbulojnë praktikat e reklamimit të kompanisë, mënyrën se si i mban njerëzit të përdorin shërbimin e saj, trajtimin e të dhënave të konsumatorëve dhe shëndetit, si dhe politikat e saj ndaj të miturve dhe të rriturve të moshuar.
OpenAI tha se do të bashkëpunonte me zyrat që mbështesin kërkesën dhe theksoi se mbrojtjet janë tashmë të integruara në produktin e saj.
Një zëdhënës deklaroi se kompania i merr shqetësimet e ngritura nga prokurorët e përgjithshëm “seriozisht” dhe punon për t’ua sjellë njerëzve përfitimet e teknologjisë në mënyrë të përgjegjshme.
Megjithatë, kompania nuk ka konfirmuar se cilat shtete të tjera të SHBA-së po marrin pjesë.
Ndryshe, thirrja në gjyq i shtohet një liste në rritje të problemeve ligjore.
Të enjten e kaluar, një grua kanadeze paditi OpenAI, duke fajësuar ChatGPT për vetëvrasjen e vajzës së saj.
Më herët në qershor, Prokurori i Përgjithshëm i Floridës, James Uthmeier, ngriti padi kundër kompanisë dhe CEO-s Sam Altman pas dy të shtënave me armë zjarri në të cilat sulmuesit e dyshuar thuhet se përdorën chatbot-in për të planifikuar krimet e tyre.
OpenAI u përgjigj se modelet e saj i nxisnin vazhdimisht individët të kërkojnë ndihmë nga profesionistë të shëndetit mendor dhe se bashkëpunoi me policinë në të dyja rastet.