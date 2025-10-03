OpenAI lë pas SpaceX si kompania private më e vlefshme në botë
Shitja prej 6.6 miliardë dollarësh e aksioneve të punonjësve dërgoi OpenAI në një vlerësim prej 500 miliardë dollarësh – një arritje që nënvizon euforinë e investitorëve që po ushqehet nga “boom” i inteligjencës artificiale.
Sipas një raporti të Bloomberg, kjo shitje sekondare u lejon punonjësve aktualë dhe ish‑punonjësve që kishin mbajtur aksione për të paktën dy vjet të shesin aksione tek disa kompani si Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX (Abu Dhabi) dhe T. Rowe Price.
Kjo është oferta e dytë e madhe “tender” që kryhet brenda një viti, pas një transaksioni prej 1.5 miliard dollarë me SoftBank që u zbatua në nëntor të kaluar.
Në fillim të vitit, kompania japoneze SoftBank kishte diskutuar edhe mundësinë e përkushtimit deri në 25 miliardë dollarë në OpenAI.
Vlera prej 500 miliardë dollarësh përfaqëson një rritje të theksuar për OpenAI, krahasuar me vlerësimin prej 300 miliardë dollarësh që kishte më herët këtë vit, pas një raundi financimi prej 40 miliardësh të udhëhequr nga SoftBank.
Me këtë lëvizje, OpenAI tani qëndron përpara SpaceX – kompania e Elon Musk – e cila ka vlerësim të çmuar rreth 400 miliardë dollarësh.
Kjo shitje gjithashtu u jep likuiditet punonjësve, duke ndihmuar kompaninë të shmangë ofertat e pagave në nivele nga rivalët si Meta, të cilët po bëjnë rekrutime ambicioze për laboratorët e tyre të superinteligjencës.
Rreth kohës së kësaj shitjeje, OpenAI ka bërë ndryshime strukturore – përfshirë heqjen e kufirit të fitimit të “capped‑profit” në muajin maj – ndërsa përballet me presion ligjor nga Elon Musk, bashkëthemeluesi që ka paditur kompaninë disa herë, akuzuar për braktisje të misionit jofitimprurës dhe për përpjekje për të vjedhur të dhëna ose sekrete tregtare nga xAI.