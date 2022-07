“Open Balkan”, projekt i Serbisë së papenduar

Tre shtetet, të cilat nuk po arrijnë të inkuadrohen në projektin europian, për shkaqe të ndryshme – vendosin ta replikojnë në një masë tregun europian, por pa i ndarë vlerat europiane në të, më shumë për të krijuar agjendë dhe narativ që do ta zëvendësonte narativin dhe agjendën europiane. Në këtë nivel, duket si një gjysmë tentative, pa shume ambicie intelektuale dhe politike për dimension politik të projektit.

Shkruan: Besim NEBIU, Shkup

Open Ballkani ish ish-MiniShengeni është një zonë ekonomike e tregtisë së lirë ndërmjet vendeve të Ballkanit Perendimor. Ideja është të formohet një treg i unifikuar me 12 milionë banorë. Me këtë Bashkim, mallrat midis këtyre vendeve do të rrjedhin më shpejt, njerëzit nga këto vende do të jenë në gjendje ta kalojnë kufirin vetëm me letërnjoftim dhe do të munden të punësohen pa pengesa administrative në territorin e secilit vend anëtar të zonës. Kjo zonë ekonomike do t’i përgatiste vendet për t’u bërë anëtare të BE-së.

Pyetja kryesore të cilës do mundohet ta analizojë ky shkrim është se cili është rezoni ekonomik i Open Balkanit dhe në kombinim me dimensionimet politike, a është ai i favorshëm për shqiptarët, ashtu siç e paraqesin dy promovuesit kryesor të këtij projekti, presidenti serb Aleksandar Vuçiq dhe kryeministri shqiptar Edi Rama?

Dimensioni ekonomik

Në shikim të parë, premisat e projektit duken sikur janë të sinqerta dhe logjike përderisa dobia ekonomike paraqitet si e gjithanshme dhe e padiskutueshme. Por, a është vërtetë ashtu, a do të jetë dobia e përgjithshme e transferuar në dobi për secilin shtet anëtar të saj? Cili do të jetë hegjemoni i Open Ballkanit?

Një shikim i performansave, kapaciteteve dhe potencës ekonomike të tre shteteve anëtare të Open Ballkanin e shpjegon qartazi se kush do ishte hegjemoni ose forca dominuese në ketë bashkim – kjo është pa asnjë pike mëdyshje Serbia.

Serbia ka sot një ekonomi, vëllimi i së cilës e tejkalon dyfishin e ekonomive të RMV-së dhe Shqipërisë së bashku. Ajo ka një GDP nominale që, po ashtu, dukshëm i tejkalon GDP-të e të dyja vendet të tjera të trios. Përmasat e dallimeve të kapaciteteve ekonomike të 3 shteteve të Open Balkanit rrëfejnë për një dominim total ekonomik, i cili manifestohet edhe në shkëmbimin tregtar midis këtyre vendeve, nëpërmjet të ashtuquajturave suficite në bilancin tregtar, që vite me radhë Serbia i realizon ndaj të gjitha shteteve në rajon. Pra, nëse paraqitet pyetja kush do jetë përfituesi më i madh në aspektin ekonomik, përgjigja pa dyshim është se kjo do ishte Serbia – firmave dhe industrisë serbe do t’ju dyfishohej tregu i brendshëm, ata do ta rrisnin vëllimin, profitin, tregun dhe ndikimin brenda RMV-së dhe Shqipërisë për një kohë relativisht të shkurtë dhe, në këtë mënyrë, do të bëhen faktorë dominues ekonomik në suaza rajonale. Kapitali financiar serb, po ashtu, do ishte dominues edhe në Shqipëri edhe në RMV, sepse kështu funksionon logjika e pushtimit ekonomik.

Sa për ilustrim, në vitin 2020 Serbia eksportoi mallra me vlerë 739 milionë dollarë në Maqedoninë e Veriut. Produktet kryesore që Serbia i eksportoi në Maqedoninë e Veriut janë produkte metalurgjike (64,1 milionë dollarë), energji elektrike (32,6 milionë dollarë) hekuri skrap (21,1 milionë dollarë). Gjatë 14 viteve të fundit, eksportet e Serbisë në Maqedoninë e Veriut janë rritur me një normë vjetore prej 6.19%, nga 319 milionë dollarë në vitin 2006 në 739 milionë dollarë në vitin 2020. Nga ana tjetër, po në vitin 2020, Maqedonia e Veriut eksportoi mallra me vlerë 520 milionë dollarë në Serbi, pra 210 milionë dollarë më pak se Serbia. Produktet kryesore që Maqedonia e Veriut i eksporton në Serbi ishin hekur (41.6 milionë dollarë), ilaçe të paketuara (38.9 milionë dollarë) dhe naftë e rafinuar (29 milionë dollarë). Gjatë 14 viteve të fundit, eksportet e Maqedonisë së Veriut drejt Serbisë janë ulur me një normë vjetore prej 0.49%, nga 557 milionë dollarë në 2006 në 520ë milion dollarë në 2020. Situata është e ngjashme edhe me shtetet tjera të rajonit.

Open Ballkani do t’i eliminojë të gjitha tarifat doganore, kufizimet kuantitative të importit (kuotat), si dhe kufizimet e tjera për import të mallrave dhe shërbimeve brenda shteteve anëtare, duke krijuat në këtë mënyrë efektivisht një treg të brendshëm, në të cilin pa diskutim Serbia do ishte fituesi i madh ekonomik.

Dimensioni politik

Bashkësitë ekonomike, siç është rasti i BE-së, pos elementit të integrimit ekonomik, sjellin në vete edhe integrim politik, i cili manifestohet në së paku dy mënyra: a) krijimi i agjendës së përbashkët politike dhe strategjike, një lloj bashkësie vlerash dhe synimesh të përbashkëta të vendeve anëtare të komunitetit dhe b) infrastrukturë institucionale që në mënyrë efikase do të përkujdesej për funksionimin e bashkësisë (siç është rasti me Komisionin Europian).

Në deklarimin zyrtar të qëllimeve dhe synimeve të përbashkëta të Open Ballkanit, qëndron se ato janë përmirësimi i marrëdhënieve ekonomike e politike, si dhe forcimi i lidhjeve kulturore mes vendeve anëtare të Open Balkanit. Po ashtu, si motiv i integrimit të këtillë ballkanik shfaqet edhe përgatitja e rajonit për integrim të mëvonshëm në BE.

Sa për krahasim, qëllimet dhe synimet e BE-së janë këto: “Për t’u ofruar qytetarëve të BE-së liri, siguri dhe drejtësi, pa kufij të brendshëm, duke kontrolluar edhe kufijtë e jashtëm. Të punojmë drejt zhvillimit të qëndrueshëm të Evropës, duke promovuar barazinë dhe drejtësinë sociale. Të krijohet një bashkim ekonomik me monedhën euro.”

Pra, synimet e përbashkëta të OB janë shumë më tepër të natyrës transaksionale sesa në nivel vlerash të përbashkëta. Kjo e bën bashkësinë si të tillë shumë më tepër grup interesash parcialë sesa grup synimesh të përbashkëta. Tre shtetet, të cilat nuk po arrijnë të inkuadrohen në projektin europian, për shkaqe të ndryshme – vendosin ta replikojnë në një masë tregun europian, por pa i ndarë vlerat europiane në të, më shumë për të krijuar agjendë dhe narativ që do ta zëvendësonte narativin dhe agjendën europiane. Në këtë nivel, duket si një gjysmë tentative, pa shume ambicie intelektuale dhe politike për dimension politik të projektit.

Pikërisht ky element na shpie në konstatimin se projekti për lidershipin politik të dy shteteve më vogla, RMV dhe Shqipëria, më tepër është një projekt i PR-it të politikës ditore, për ta shpërqendruar vëmendjen nga zhgënjimi u madh europian, ndërsa për Serbinë thjesht një projekt i cili do ta shtrinte tregun dhe potencën e saj ekonomike në rajon, duke e shndërruar në një hegjemon ekonomik, e pastaj edhe hegjemon politik.

Dimensioni paqësor

Se dimensioni politik i bashkësisë Open Balkan është i rëndësisë dytësore për iniciatorët dhe autorët e tij, nuk duhet më shume analize se fakti se shteti më i madh i OB-së, e konsideron territorin e Kosovës si pjesë të shtetit të vetë. Nëse do ishte OB vërtet iniciativë paqësore dhe e përafrimit fqinjësor, iniciatorët e tij nuk do kishin pretendime territorial ndaj fqinjëve.

Nisja e iniciativave për bashkim ekonomik, kulturor dhe paqësor asnjëherë nuk fillon nga shtete të cilat nuk kanë reflektuar me të kaluarën e tyre të erret, siç është rasti i Serbisë. Në vitin 1951, projekti europian mbështetej nga një Gjermani e penduar, e reformuar dhe e emancipuar nga e kaluara e saj naziste – Serbia e Vuçiqit as nuk është e penduar, as nuk ka reflektuar dhe, më së paku, është e emancipuar nga e kaluara e errët milllosheviqiane e viteve të ’90-ta.

Për më tepër, Vuçiqi, si ish ministër i fundit i Informimit të ish Jugosllavisë millosheviqiane, dëshiron t’i arrijë me diplomaci qëllimet të cilat Millosheviqi nuk i arriti me luftë dhe agresion – ta dominojë Ballkanin Perëndimor së pari ekonomikisht, e përmes kësaj edhe politikisht.

Roli i Kosovës në këtë nismë është themelor. Duke e “ftuar” Kosovën të bëhet anëtare e OB-së, Serbia (por, edhe Rama si mbështetës i saj) duhet haptazi dhe pa ekuvioke të deklarohen se a janë duke ftuar në OB një shtet të pavarur apo një pjesë të territorit serb.

Përderisa kjo nuk ndodh, qëndrimi i drejtë i gjithë spektrit politik kosovar, pra rezistimi ndaj OB-së si një projekt serb, duhet te vazhdojë.