“Onkologjia”: Një ekspert u përgjigj për kriteret për trajtim onkologjik, Gjykata e hodhi poshtë kërkesën e Vasevit për përjashtimin e Risteskit
Me marrjen në pyetje të ekspertit nga ana e Prokurorisë për kriteret mbi të cilat janë vlerësuar cilësia dhe efikasiteti i trajtimit onkologjik, sot në Gjykatën Themelore Penale në Shkup vazhdoi gjykimi për rastin “Onkologjia”, në të cilin janë të akuzuar ish drejtori i Klinikës së Onkologjisë, Nikolla Vasev dhe onkologët Simonida Cërvenkova dhe Dragan Jakimovski.
Në pyetjet e Prokurorisë, dr. Vlladimir Danillovski u përgjigj për atë se cilat parametra klinikë ishin zbatuar gjatë përgatitjes së gjetjes dhe mendimit për pacientët konkretë, si dhe nëse është marrë parasysh efekti i kimioterapisë mbi qelizat e shëndosha dhe pasojat nga ajo.
Në pyetjen nëse në gjetjen dhe mendimin bazë dhe shtesë ishte marrë parasysh efekti i kimioterapisë mbi qelizat e shëndosha dhe pasojat nga ajo, eksperti u përgjigj me konfirmim.
Në vazhdim, Prokuroria i kërkoi ekspertit të tregonte parametrat klinikë mbi të cilët bazohet vlerësimi i cilësisë dhe efikasitetit të trajtimit onkologjik, pas të cilave eksperti tregoi mbijetesën e përgjithshme, mbijetesën pa përparim të sëmundjes, shkallën e përgjigjes ndaj tumorit, kontrollin e sëmundjes, profilin e sigurisë së terapisë dhe cilësinë e jetës së pacientit.
Në pyetjen se cilat nga këto parametra ishin zbatuar gjatë dhënies së mendimit për pacientët konkretë, eksperti mbeti në gjetjet e theksuara në ekspertizë.
Mbrojtja u ankua për disa nga pyetjet, duke argumentuar se eksperti nuk krahasoi trajtime të ndryshme për pacientë individualë në aspektin nëse ato ishin më të mira apo më të këqija. Gjykata nuk i pranoi ankesat, duke deklaruar se pyetjet lidheshin me gjetjet dhe mendimet e dhëna në lidhje me pacientë dhe trajtime specifike.
Gjykata më parë pranoi një ankesë nga avokati mbrojtës i të akuzuarit të parë, avokati Delo Kadiev, në lidhje me një pyetje të gjatë dhe të paqartë. Gjykatësja Snezhana Markovska tregoi se marrja në pyetje duhet të vazhdojë gradualisht, duke bërë pyetje specifike dhe duke kërkuar përgjigje specifike nga eksperti, veçanërisht për të verifikuar dëshminë dhe ekspertizën e tij.
“Gjykata konstatoi se mënyra se si është parashtruar pyetja shkon përtej kornizës së përgjigjeve të dhëna individualisht për pyetje specifike gjatë marrjes në pyetje të drejtpërdrejtë dhe në këtë drejtim, gjykata tregon se marrja në pyetje në kuptimin e diskreditimit të deklaratës së ekspertit, si dhe ekspertizës së tij, duhet të zhvillohet gradualisht duke kërkuar përgjigje ose deklaratë specifike të dhënë nga eksperti” shpjegoi Markovska.
Gjatë seancës gjyqësore, mbrojtja ngriti edhe çështjen e dokumentacionit që iu dha ekspertëve në Slloveni për qëllimet e ekspertizës. Avokati mbrojtës Delo Kadiev i kërkoi Prokurorisë të deklaronte nëse kishte përkthime të dokumentacionit nga gjuha maqedonase në atë sllovene, si dhe nëse ekspertëve sllovenë u ishin dhënë historitë e plota të sëmundjes apo materiale të pjesshme, pra të përzgjedhura.
Gjykatësja Markovska sqaroi se procedura për ndihmë juridike ndërkombëtare në materie penale me Republikën e Sllovenisë zhvillohet përmes Ministrisë së Drejtësisë, me çka, sipas marrëveshjes së ratifikuar ndërshtetërore, letrat dorëzohen në gjuhën e shtetit që parashtron lutjen.
Prokurorja publike Maria Gjorgjeva theksoi se dokumentacioni gjithëpërfshirës medicinal që është prezantuar në lëndën gjyqësore ishte dërguar në ekspertizë.
“Të gjitha historitë mjekësore me të gjitha dokumentet brenda, të cilat u paraqitën si dëshmi në gjykatë dhe të cilat i bashkëngjiten aktakuzës, i janë dorëzuar ekspertit në Slloveni. Pra, historitë mjekësore me të gjitha dokumentet që përmbajnë ato i janë dorëzuar ekspertit, janë paraqitur për ekspertizë dhe të gjitha i janë dorëzuar gjykatës si dëshmi”, theksoi prokurorja.
Në fillim të seancës gjyqësore, gjykata e refuzoi kërkesën e të akuzuarit të parë Nikolla Vasev për përjashtimin e këshilltarit teknik të Prokurorisë, dr. Millan Risteski.
Gjykatësja Markovska sqaroi se gjykata paraprakisht e pranoi pjesëmarrjen e saj si këshilltare teknike të Prokurorisë, ai ishte marrë në pyetje në lidhje me të gjithë pacientët e përfshirë me prokurorinë, ndërsa si dëshmi ishin prezantuar edhe raportet teknike të cilat i kishte përgatitur.
Kundër vendimit, siç shtoi, nuk është lejuar ankesë e veçantë.
Në këtë lëndë akuzohen Nikolla Vasev, Simonida Cërvenkova dhe Dragan Jakimovski për vepra të rënda të vazhdueshme kundër shëndetit të njerëzve dhe për mjekim të pandërgjegjshëm të të sëmurëve. Procedura fillimisht zhvillohej edhe kundër onkologes Meri Peshevska, e cila e pranoi fajin dhe ishte dënuar me dënim me kusht me burg prej dy vjet.