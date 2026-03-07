OnePlus 15T konfirmohet se do të ketë një bateri 7,500mAh
OnePlus ka zbuluar detaje të reja rreth telefonit të tij të ardhshëm kompakt.
OnePlus 15T pritet të lansohet më vonë këtë muaj, megjithëse kompania nuk ka njoftuar ende një datë të saktë.
Megjithatë, kohët e fundit filloi të jepte informacione paraprake për telefonin, transmeton Telegrafi.
Në njoftimet e saj të fundit paraprake, OnePlus ka konfirmuar kapacitetin e baterisë dhe detaje shtesë të dizajnit të OnePlus 15T të ardhshëm.
Telefoni inteligjent do të ketë një bateri 7,500mAh me mbështetje për karikim me tel 100W dhe karikim pa tel 50W.
Telefoni do të vijë gjithashtu me vlerësime IP66, IP68, IP69 dhe IP69K për mbrojtje të përmirësuar nga pluhuri dhe uji.
Më parë, OnePlus ka zbuluar se telefoni i ardhshëm do të ofrojë korniza më të holla ekrani sesa iPhone 17 Pro i Apple.
OnePlus 15T do të vijë gjithashtu me një kamerë telefoto periskopi të përmirësuar.