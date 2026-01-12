“One Makedonia telekomunikacii” është zgjedhur operatori i tretë celular, vijon afati për pagesën e tarifës së njëhershme prej 8.020.003 eurove
Agjencia për Komunikime Elektronike (AKE) sot ka marrë vendim se “One Makedonia telekomunikacii” e “For-aj-xhi” hugareze është ofertuesi më i mirë i trenderit për zgjedhjen e operatorit të tretë celular në vend.
Nga AKE deklaruan për MIA-n se me vendimin e sotëm vijon afati prej 10 ditëve për pagesë të tarifës së njëhershme për tre shtrirjet frekuentuese, që ndahet me tenderin, me vlerë të përgjithshme prej 8.020.003 eurove. Vlera më e ulët fillestare e vlerës së tregut në radiofrekuenca si kompensim i njëfishtë për miratimin Ai është 4,2 milionë euro, ndërsa miratimin B1 është 1,5 milionë euro, ndërsa për miratimin C1 – 2,32 milionë euro.
Pas pagesës, do të mund të lëshohet miratimi dhe kompania teorikisht mund të fillojë punën menjëherë, pra të kërkojë qasje përmes rrjeteve të operatorëve ekzistues deri në ndërtimin e infrastrukturës së vet.
Kriteri i parë që operatori i ri do të duhet të përmbushë është që deri në fund të marsit 2027, një qytet duhet të jetë i mbuluar me 5G, deri në fund të vitit 2028, korridoret kryesore në përputhje me Marrëveshjen për krijimin e një komuniteti transporti të rrjetit rrugor bazë dhe gjithëpërfshirës në vend duhet të jenë të mbuluara me sinjal 5G të pandërprerë, ndërsa deri në fund të vitit 2030, të gjitha qytetet në vend. Deri në fund të vitit 2032, çdo qytetarë duhet të ketë mundësinë të hyjë në internet përmes 5G me një shpejtësie minimale të qasjes në internet prej të paktën 100 Mbps.
Bartlsi i miratimit duhet të fillojë të përdorë frekuencat e radios të dhëna jo më vonë se 1 vit nga data e fillimit të miratimit. Në zonat ku ka mbulim të dobët ose aspak, nëse mbajtësi i miratimit planifikon të ndërtojë një vend të ri, do të duhet të konsultohet me operatorë të tjerë për investime të përbashkëta. Operatori do të duhet të ofrojë gjithashtu akses në infrastrukturën pasive bazuar në një kërkesë të arsyeshme nga operatorë të tjerë.
“Sipas kushteve të tenderit, fillimi i shërbimit është deri në fund të vitit 2026, kështu që pasi të merret vendimi zyrtar nga AKE-ja, ne do të fillojmë proces zyrtar të krijimit të një rrjeti të ri celular në Maqedoni. Deri në fund të vitit 2026, ne duhet të fillojmë operacionet në të paktën një qytet në Maqedoni, mund të jetë më herët, por ky është një afat që ne e përdorim si orientim për aktivitetet tona të planifikimit”, tha Brane Gjuroviq, drejtor ekzekutiv i ONE Makedonia, më 22 gusht të vitit të kaluar, pas hapjes së ofertave të tenderit në të cilin ata ishin ofertuesi i vetëm.
Periudha e vlefshmërisë së autorizimeve për përdorimin e frekuencave radio A1 dhe C1 do të jetë 12 vjet, pra deri në vitin 2037, ndërsa e miratimit B1 – 8 vjet, deri në vitin 2033, për shkak të harmonizimit me autorizimet e lëshuara më parë të dy operatorëve të tjerë.
Nga AKE thonë se hyrja zyrtare të ndodh në fillim të vitit 2026. Kjo do ta rrisë konkurrencën në treg, që ka qenë vërejtje konstante në raportet e Komisionit Evropian për progresin e Maqedonisë .
Procesi i vendosjes së një operatori të tretë të rrjetit celular dhe shërbimeve filloi vitin e kaluar pasi Grupacioni 4iG, përmes degës së tij “One Makedonija Telekomunikacii”, zyrtarisht i dorëzoi AKE-së një letër me qëllime më 17 dhjetor të vitit 2024, duke shprehur interes për sigurimin e frekuencave radiofonike të disponueshme si pjesë e planit për të hyrë në tregun e telekomunikacionit si një operator i ri në vend. Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit Aleksandar Nikollovski, në një deklaratë për mediat në atë kohë, vlerësoi se zyrtarizimi i interesit për të hyrë në treg nga Grupi 4iG do të nënkuptonte fundin e duopolit të dy operatorëve celularë në vend dhe ulje të çmimeve për shërbimet celulare.
Në tregun vendor punojnë “Telekomi i Maqedonisë” SHA Shkup dhe “A1 Maqedoni” SHPKNJP Shkup, si dhe operatorët virtualë “Lajkamobajl” SHPKNJP, “Mtel” SHPKNJP Shkup “Robi” SHPKNJP Shtip dhe “Green telekomunikaciii” SHPK Prilep.
Përfundimisht me tremujorin e tretë të vitit të kaluar, numri i parapaguesve aktivë në telefoninë celulare 2,105,467. Pripejd parapagues rezidencial janë 833.089, postpejt rezidencialë 1.024.072, ndërsa postpejd afaristë 248,306.
Sipas të dhënave të AKE për tremujorin e tretë të vitit të kaluar, “A1 Makedonia” ka pjesëmarrje prej 47,41 për qind në numrin e përgjithshëm të abonentëve, “Makedonski Telekom” – 46.68 për qind, “Mtel” – 4,55 për qind, “Telekabel” – 1,27 për qind dhe “Green mobile” – 0.10 për qind. Në të ardhurat nga ofrimi i shërbimeve të komunikimit celular (niveli i shitjes me pakicë) në tremujorin e tretë të vitit 2025, “Makedonski Telekom” ka një pjesëmarrje prej 49,49 për qind, “A1 Macedonia” – 48,58 për qind, “Mtel” – 0,93 për qind, “Telekabel” – 0.79 për qind dhe “Green mobile” – 0,11 për qind. Qasja në internet me shtrirje të gjerë dhe të ngushtë nëpërmjet rrjeti celular (2G/3G/4G) në tremujorin e tretë kishte 1.781.697 parapagues.