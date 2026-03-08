Omer Memedi i artë në Bordeaux, dy bronza për Ismailin dhe Veselin
Mundësit shqiptarë kanë shënuar sukses në një turne ndërkombëtar të zhvilluar në Bordeaux të Francë, duke fituar një medalje të artë dhe dy të bronzta.
Omer Memedi u shpall kampion në kategorinë 97 kilogramë, pasi dominoi garën dhe siguroi medaljen e artë me një fitore bindëse.
Ndërkohë, Trim Ismaili arriti të renditet në vendin e tretë dhe fitoi medaljen e bronztë pas tri fitoreve dhe një humbjeje gjatë turneut.
Edhe Muhamed Veseli fitoi medaljen e bronztë, po ashtu me tri fitore dhe një humbje. Sipas vlerësimeve nga ekipi i tij, në përballjen për finale pati një vendim të diskutueshëm nga ana e gjyqtarëve.
Paraqitja e tre mundësve u vlerësua si shumë e suksesshme, duke treguar nivel të lartë në mundje, disiplinë dhe përkushtim. Ky rezultat pritet të shërbejë si motivim për përgatitje edhe më intensive për garat e ardhshme ndërkombëtare.